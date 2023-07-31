ДСНС зібрали ртуть та очистили територію

Під час чищення колодязя дощоприймача львівські комунальники виявили 1 кг розлитої ртуті. Шкідливу речовину виявили біля будинку №27 на вул. Патона у понеділок, 31 липня.

«Під час проведення робіт з чищення колодязя дощоприймача позаду будинку №27 на вул. Патона було знайдено розлиту ртуть. Зібрано близько 1 кг ртуті», – повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони ЛМР.

У прес-службі ДСНС Львівщини уточнили ZAXID.NET, що ртуть виявили під решіткою дощоприймача. Фахівці зібрали небезпечну речовину та провели демеркуризацію.

Міськрада поки не повідомляє, хто розлив шкідливий метал, обставини встановлюють.