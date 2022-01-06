Біля Житомира трапилась ДТП за участю 5 автомобілів, є потерпілі
Суспільство — Я.І., 0 0
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ДТП трапилась за 10 км від Житомира
Біля Селища Сінгури, за 10 км від Житомира, трапилась аварія за участі п’яти автомобілів. Як повідомила у четвер, 6 січня, патрульна поліція Житомирської області, ДТП трапилась на автодорозі Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський.
Унаслідок ДТП перекрито дві смуги руху у напрямку Бердичева, об'їзд організовано через територію АЗС UPG. Рух автомобілів у напрямку Житомира здійснюється однією смугою.
Поліція також повідомляє про потерпілих, але наразі без подробиць.
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