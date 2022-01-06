ДТП трапилась за 10 км від Житомира

Біля Селища Сінгури, за 10 км від Житомира, трапилась аварія за участі п’яти автомобілів. Як повідомила у четвер, 6 січня, патрульна поліція Житомирської області, ДТП трапилась на автодорозі Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський.

Унаслідок ДТП перекрито дві смуги руху у напрямку Бердичева, об'їзд організовано через територію АЗС UPG. Рух автомобілів у напрямку Житомира здійснюється однією смугою.

Поліція також повідомляє про потерпілих, але наразі без подробиць.