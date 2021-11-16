21-річний затриманий автозлодій з Тернополя

У вівторок вночі, 16 листопада, на об’їзній дорозі Золочева поліція затримала молодого тернополянина, який керував вкраденим автомобілем Volkswagen Transporter. За крадіжку авто 21-річному чоловікові загрожує до п’яти років позбавлення волі, повідомила прес-служба поліції.

Близько 00:20 до поліції звернувся мешканець одного з сіл Львівського району (якого саме у поліції не розголошують). Чоловік повідомив, що у нього викрали мікроавтобус, який він припаркував на подвір’ї.

Орієнтування на викрадений автомобіль отримали всі підрозділи поліції області. Невдовзі поліцейські помітили викрадений Volkswagen на об’їзній дорозі Золочева. Поліцейські зупинили авто і затримали водія. Злодієм виявився 21-річний житель Тернополя.

Злодія затримали, а автомобіль правоохоронці вилучили. 21-річному чоловікові загрожує від трьох до п’яти років позбавлення волі.