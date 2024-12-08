Музичний біографічний фільм «Повна невідомість» (A Complete Unknown) Джеймса Менґолда про музиканта, поета та володаря Нобелівської премії Боба Ділана вийде в український прокат 23 січня 2025 року. Стрічку покажуть у кінотеатрах мовою оригіналу з українськими субтитрами.

Події фільму розгортаються влітку 1961 року, коли 19-річний Ділан прибув до Нью-Йорка з Міннесоти. Його новаторський виступ на фольклорному фестивалі в Ньюпорті у 1965 році став переломним моментом у музиці того часу.

Фільм заснований на книзі Елайджі Волда «Ділан стає електричним» 2015 року.

У ролі Боба Ділана – Тімоті Шаламе («Вонка», «Дюна»). Також у фільмі зіграли Моніка Барбаро («Топ Ган: Маверік»), Ель Феннінг («Чаклунка»), Едвард Нортон («Бійцівський клуб»), Бойд Голбрук («Байери» та інші.

Сам Боб Ділан заявив, що Тімоті Шаламе зіграє його якнайкраще у майбутньому фільмі «Повна невідомість».

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«Незабаром виходить фільм про мене під назвою «Повна невідомість» (що за назва!). У головній ролі – Тімоті Шаламе. Тіммі – прекрасний актор актор, я впевнений, що він буде абсолютно правдивим в ролі мене. Або молодшого мене. Або якогось іншого мене», – написав музикант.

There’s a movie about me opening soon called A Complete Unknown (what a title!). Timothee Chalamet is starring in the lead role. Timmy’s a brilliant actor so I’m sure he’s going to be completely believable as me. Or a younger me. Or some other me. The film’s taken from Elijah… — Bob Dylan (@bobdylan) December 4, 2024

Режисер Джеймс Менґолд зустрічався з Бобом Діланом п’ять разів, щоб обговорити історію та сценарій фільму, якого музикант досі не бачив.

Прем'єра фільму у США запланована на 25 грудня 2024 року,