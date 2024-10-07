Цього тижня фільм вийде у онлайн-кінотеатрах

Продовження містичної комедії Тіма Бертона «Бітлджус» офіційно подолало позначку у 400 млн доларів касових зборів. Про це повідомляє портал The Numbers.

У Північній Америці «Бітлджус Бітлджус»зібрав 265,5 млн доларів, у світі – 137,1 млн. Загальна сума досягла 402,6 млн.

Нагадаємо, з того часу, як відбувались події першого фільму (він вийшов у 1988 році) героїня Вайнони Райдер зробила телевізійну кар’єру та заробила чимало грошей. Проте її весь час переслідує образ Бітлджюса, що не аби як псує їй життя. Як і складні стосунки з непокірною донькою Астрід (Дженна Ортега), яка звинувачує Лідію у смерті батька. Мачуха Лідії Делія (Кетрін О’Гара) шукає себе в сучасному мистецтві.

Коли стається сімейна трагедія, троє жінок з родини Дітц змушені повернутися до сумнозвісного будинку у Вінтер-Рівер. Там Астрід випадково відкриває портал до потойбічного світу, що призводить до величезних проблем в обох світах. І не останньою з них стає Бітлджюс (Майкл Кітон). Сам привид зі складним характером також під ударом: його розшукує колишня дружина.

Нагадаємо також, що фільм «Бітлджус Бітлджус» відкривав 81-й Венеціанський кінофестиваль. В український прокат він вийшов 5 вересня. Цього тижня фільм вийде у онлайн-кінотеатрах.