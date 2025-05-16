16 травня 1648 року під Жовтими Водами козаки здобули першу перемогу над польськими військами під час визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Як розповіли у заповіднику «Хортиця», ця битва посіла особливе місце в історії України: саме в цей час українці повірили в можливість української державності і відважно за неї боролись. На війну проти Речі Посполитої вирушили козаки, селяни й міщани. Битва під Жовтими Водами розпочалася без попередньої підготовки та організації.

Сотник реєстрового війська Богдан Хмельницький організував козаків повстати проти польської шляхти, водночас закликаючи простих людей до боротьби проти насильства і повстання. Більша частина реєстрових козаків перейшла на бік Хмельницького, його обрали гетьманом. Для підсилення своїх сил гетьман заручився підтримкою Туреччини та уклав угоду з кримським ханом про військову допомогу.

Влада Речі Посполитої відправила на приборкання козаків 12-тисячне військо на чолі з коронними гетьманами Миколаєм Потоцьким та Марціном Калиновським. Полководці не сподівалися такого опору і розділили військо на дві частини. Це стало стратегічною помилкою, якою скористався Богдан Хмельницький.

На Жовті Води двотисячний загін повів 24-річний Стефан Потоцький, син гетьмана Миколая Потоцького. Батько сказав своєму сину: «Іди, і нехай історія напише тобі славу». Військо вирушило з Черкас 21 квітня.

Жовтими Водами називали урочище, заросле очеретом в долині річки Жовтої, що є лівою притокою Інгульця. Ця локація розташована на правому березі Дніпра, на північ від сучасного міста Кривий Ріг у Дніпропетровській області.

Схема битви під Жовтими Водами (ілюстрація з Вікіпедії)

29 квітня табір поляків окопався під Жовтими Водами. Козаки підійшли під самі шанці, підвезли гармати, порох та почали наступ. Потужна артилерія поляків відбила перший напад запорожців. Бойові дії тривали з 30 квітня до 1 травня 1648 року, після чого розпочалися позиційні дії: козаки замкнули зусібіч польський табір та обстрілювали його, періодично ідучи в наступ. Богдан Хмельницький переконав реєстрових козаків, що йшли на підсилення польського війська, перейти на його бік, і реєстровці на чолі з Філоном Джалалієм приєдналися до загонів Хмельницького.

Через невигідну для себе ситуацію 14 травня Потоцький розпочав переговори. Хмельницький вимагав здати всю артилерію і клейноди, обіцяючи натомість право на відступ. Втім, поляки в ніч на 16 травня спробували вийти з оточення, але через 8 км їх атакувала татарська кавалерія.

Далі польські вояки натрапили на загін Максима Кривоноса. Почалась битва, у якій «вода змішалась з кров’ю». Зі сторони Хмельницького у битві взяли участь 8 тис. запорозьких козаків, 1500 реєстрових козаків та тисяча кримських татар.

Армія Потоцького чекала на допомогу німецьких найманців та реєстрових козаків. Основні польські сили були за 200 км – у Корсуні. Не отримавши підмоги, поляки були розбиті. Стефан Потоцький отримав поранення і помер 19 травня від гангрени.

Військо Потоцького у битві під Жовтими Водами (картина Юліуша Коссака, Вікіпедія)

«Надбанням військового мистецтва Богдана Хмельницького у битві на Жовтих Водах є застосування передового загону, сформованого з татарської кінноти, для зупинки ворога і прикриття головних сил козацької армії. Також характерною особливістю битви стало застосування оперативного маневрування (з урахуванням просування військ), з метою створення вигідних умов для розгрому ворога, зокрема розгрому його по частинах, а також тактичного маневрування на полі бою, зокрема під вогнем артилерії», – пишуть історики заповідника «Хортиця».

Битва під Жовтими Водами стала першою перемогою козаків над Річчю Посполитою у великій визвольній війні і дала надії українському народу на визволення з-під польського панування. Після цього тріумфу військо Богдана Хмельницького вирушило на Корсунь, де, натхненне попередньою перемогою, знову розбило поляків в кінці травня 1648 року.

Памʼятник «Героям Визвольної Війни» під Жовтими Водами (фото з Вікіпедії)

У памʼять про цю переможну битву зараз 6 травня відзначають день піхоти.