Перша перемога козаків у визвольній війні
Усе про битву під Жовтими Водами0
16 травня 1648 року під Жовтими Водами козаки здобули першу перемогу над польськими військами під час визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Як розповіли у заповіднику «Хортиця», ця битва посіла особливе місце в історії України: саме в цей час українці повірили в можливість української державності і відважно за неї боролись. На війну проти Речі Посполитої вирушили козаки, селяни й міщани. Битва під Жовтими Водами розпочалася без попередньої підготовки та організації.
Сотник реєстрового війська Богдан Хмельницький організував козаків повстати проти польської шляхти, водночас закликаючи простих людей до боротьби проти насильства і повстання. Більша частина реєстрових козаків перейшла на бік Хмельницького, його обрали гетьманом. Для підсилення своїх сил гетьман заручився підтримкою Туреччини та уклав угоду з кримським ханом про військову допомогу.
Влада Речі Посполитої відправила на приборкання козаків 12-тисячне військо на чолі з коронними гетьманами Миколаєм Потоцьким та Марціном Калиновським. Полководці не сподівалися такого опору і розділили військо на дві частини. Це стало стратегічною помилкою, якою скористався Богдан Хмельницький.
На Жовті Води двотисячний загін повів 24-річний Стефан Потоцький, син гетьмана Миколая Потоцького. Батько сказав своєму сину: «Іди, і нехай історія напише тобі славу». Військо вирушило з Черкас 21 квітня.
Жовтими Водами називали урочище, заросле очеретом в долині річки Жовтої, що є лівою притокою Інгульця. Ця локація розташована на правому березі Дніпра, на північ від сучасного міста Кривий Ріг у Дніпропетровській області.
Схема битви під Жовтими Водами (ілюстрація з Вікіпедії)
29 квітня табір поляків окопався під Жовтими Водами. Козаки підійшли під самі шанці, підвезли гармати, порох та почали наступ. Потужна артилерія поляків відбила перший напад запорожців. Бойові дії тривали з 30 квітня до 1 травня 1648 року, після чого розпочалися позиційні дії: козаки замкнули зусібіч польський табір та обстрілювали його, періодично ідучи в наступ. Богдан Хмельницький переконав реєстрових козаків, що йшли на підсилення польського війська, перейти на його бік, і реєстровці на чолі з Філоном Джалалієм приєдналися до загонів Хмельницького.
Через невигідну для себе ситуацію 14 травня Потоцький розпочав переговори. Хмельницький вимагав здати всю артилерію і клейноди, обіцяючи натомість право на відступ. Втім, поляки в ніч на 16 травня спробували вийти з оточення, але через 8 км їх атакувала татарська кавалерія.
Далі польські вояки натрапили на загін Максима Кривоноса. Почалась битва, у якій «вода змішалась з кров’ю». Зі сторони Хмельницького у битві взяли участь 8 тис. запорозьких козаків, 1500 реєстрових козаків та тисяча кримських татар.
Армія Потоцького чекала на допомогу німецьких найманців та реєстрових козаків. Основні польські сили були за 200 км – у Корсуні. Не отримавши підмоги, поляки були розбиті. Стефан Потоцький отримав поранення і помер 19 травня від гангрени.
Військо Потоцького у битві під Жовтими Водами (картина Юліуша Коссака, Вікіпедія)
«Надбанням військового мистецтва Богдана Хмельницького у битві на Жовтих Водах є застосування передового загону, сформованого з татарської кінноти, для зупинки ворога і прикриття головних сил козацької армії. Також характерною особливістю битви стало застосування оперативного маневрування (з урахуванням просування військ), з метою створення вигідних умов для розгрому ворога, зокрема розгрому його по частинах, а також тактичного маневрування на полі бою, зокрема під вогнем артилерії», – пишуть історики заповідника «Хортиця».
Битва під Жовтими Водами стала першою перемогою козаків над Річчю Посполитою у великій визвольній війні і дала надії українському народу на визволення з-під польського панування. Після цього тріумфу військо Богдана Хмельницького вирушило на Корсунь, де, натхненне попередньою перемогою, знову розбило поляків в кінці травня 1648 року.
Памʼятник «Героям Визвольної Війни» під Жовтими Водами (фото з Вікіпедії)
У памʼять про цю переможну битву зараз 6 травня відзначають день піхоти.