Трофейна БМД-4м (бойова машина російського десанту)

Бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила з Львівщини захопили ворожу бойову машину десанту та знищили її екіпаж. Після ремонту БМД працюватиме на українську армію.

«31 окрема десантно-штурмова бригада – саме цей підрозділ окупантів вчиняв свої звірства на Київщині на початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Після «гідної зустрічі» на півночі нашої держави, ця орда приїхала на Луганщину. Перед вами фото із трофейної БМД-4м (бойова машина десанту), згаданого вище підрозділу, яку нещодавно Королівські піхотинці підбили у нашій смузі відповідальності», – написала 24 бригада.

У повідомленні військових зазначено, що після невеликого ремонту машина буде виконувати бойові завдання, а її екіпажу, не допоможе вже нічого.