У середу, 9 листопада, з нагоди дня української писемності та мови українці традиційно писали диктант національної єдності. Текст Ірини Цілик з назвою «Мій дім» зачитала відома акторка та волонтерка Ада Роговцева. До написання диктанту доєднались бійці 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола, які перебувають на передовій. «Війна війною, а диктант ніхто не відміняв! Наша зброя – наша мова. Ми – українці. Ми гордимось цим. Наша мова – найкраща. Наші воїни – найсильніші. Наш дім – Україна. І ми обов'язково його повернемо», – написали на сторінці бригади.

Фото 44 окремої артилерійської бригади