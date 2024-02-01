Більшість російської техніки за 2,5 години знищили безпілотниками

Військові 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців відбили штурм росіян на Донеччині, розгромивши велику колону техніки. Про це 1 лютого повідомили в РУБпАК «Булава» 72-ї ОМБр.

Зазначається, що рота ударних безпілотних авіаційних комплексів 72-ї ОМБр відбили ворожий штурм, і разом з іншими підрозділами знищили колону з 11 одиниць бронетехніки ворога. Загалом вдалось знищити шість танків, п’ять МТЛБ, одну БМП окупантів.

Більшість російської техніки за 2,5 години знищили безпілотниками. Відбивали атаку РУБпАК «Булава» 72-ї ОМБр і 2 МБ 72-ї ОМБр.



Новомихайлівка – село Мар'їнської міської громади Покровського району Донецької області. Розташоване на лівому березі річки Сухі Яли. Відстань до центру громади становить близько 16 км і проходить автошляхом місцевого значення.

Новомихайлівка на мапі Deepstate

Мар’їнка – адміністративний центр Мар'їнської міської територіальної громади. Під час повномасштабного вторгнення Росії 2022 року збройні Сили РФ просунулись у Мар'їнці 22 березня. 20 квітня ЗСУ відкинули противника з міста та повернули фронт бойових дій в стан до 24 лютого. Фактично весь цей час у Мар'їнці тривали бої. Зараз вона майже повністю окупована.