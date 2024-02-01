Бійці ЗСУ розгромили велику колону російської техніки на Донеччині
Загалом вдалось знищити шість танків, п’ять МТЛБ, одну БМП окупантів
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Військові 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців відбили штурм росіян на Донеччині, розгромивши велику колону техніки. Про це 1 лютого повідомили в РУБпАК «Булава» 72-ї ОМБр.
Зазначається, що рота ударних безпілотних авіаційних комплексів 72-ї ОМБр відбили ворожий штурм, і разом з іншими підрозділами знищили колону з 11 одиниць бронетехніки ворога. Загалом вдалось знищити шість танків, п’ять МТЛБ, одну БМП окупантів.
Більшість російської техніки за 2,5 години знищили безпілотниками. Відбивали атаку РУБпАК «Булава» 72-ї ОМБр і 2 МБ 72-ї ОМБр.
Новомихайлівка – село Мар'їнської міської громади Покровського району Донецької області. Розташоване на лівому березі річки Сухі Яли. Відстань до центру громади становить близько 16 км і проходить автошляхом місцевого значення.
Новомихайлівка на мапі Deepstate
Мар’їнка – адміністративний центр Мар'їнської міської територіальної громади. Під час повномасштабного вторгнення Росії 2022 року збройні Сили РФ просунулись у Мар'їнці 22 березня. 20 квітня ЗСУ відкинули противника з міста та повернули фронт бойових дій в стан до 24 лютого. Фактично весь цей час у Мар'їнці тривали бої. Зараз вона майже повністю окупована.