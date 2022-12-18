Бійці ЗСУ відбили атаки росіян поблизу понад 15 населених пунктів
Росіяни були змушені відійти на свої позиції після невдалих штурмів
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За минулу добу, 17 грудня, підрозділи Сил оборони відбили атаки російсько-окупаційних військ у районах понад 15 населених пунктів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Зокрема під ворожими атаками опинилися Стельмахівка і Серебрянське лісництво Луганської області та Верхньокам’янське, Виїмка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Опитне, Первомайське, Невельське і Красногорівка на Донеччині.
На Волинському і Поліському напрямках ситуація не зазнала суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни обстріляли райони населених пунктів Середина-Буда і Вовківка Сумської області та Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Чугунівка, Новомлинськ і Дворічна – Харківської.
На Куп’янському напрямку вогневого ураження зазнали райони Берестового, Ягідного, Котлярівки і Крохмального Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині.
На Лиманському напрямку ворог обстріляв Макіївку, Площанку і Червонопопівку Луганської області. На Новопавлівському напрямку ворог активних дій не проводив. Для уточнення положення українських військ залучив безпілотник у районі населеного пункту Шевченкове.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обстріляв із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії 24 населені пункти. Серед них – Білогір’я, Новоданилівка, Оріхів, Степове, Плавні на Запоріжжі та Козацьке, Тягинка, Микільське, Херсон і Дніпровське Херсонської області.
Українські підрозділи ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 8 районів зосередження особового складу, 2 пункти управління та 4 склади боєприпасів російських окупантів.