Президент Росії Владімір Путін готовий втратити до 300 тис. російських солдатів у війні проти України. Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на представника одної з країн-членів НАТО.

Як стверджується у матеріалі, минулого місяця російський високопосадовець заявив директору ЦРУ Вільяму Бернсу, що Росія нібито не має наміру відступить від плану, незалежно від того, скільки її солдатів буде вбито або поранено.

«Один з членів НАТО попереджає союзників, що Путін може погодитися на загибель або поранення до 300 тис. російських військовослужбовців – приблизно втричі більше, ніж ймовірні втрати на сьогоднішній день», – сказано у публікації.

Між тим, через кілька днів після вторгнення Путін сказав лідеру Ізраїлю, що українці виявилися «жорсткішими, ніж думалось».

Нагадаємо, глава Центрального розвідувального управління Вільям Бернс вважає, що на цей момент війни з Україною Росія не налаштована на реальні переговори.