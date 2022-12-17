США намагалися перешкодити Україні вбити начальника Генштабу РФ

Сполучені Штати намагалися перешкодити Україні ліквідувати начальника генштабу РФ Валєрія Гєрасімова під час його візиту у зону бойових дій в Україні у квітні. Про це йдеться у розслідуванні The New York Times.

США дізналися, що Гєрасімов планував поїздку на передову, але приховали цю інформацію від України, побоюючись, що замах на його життя може призвести до війни між США та Росією.

Але українська сторона все одно дізналася про поїздку. Після внутрішніх дебатів Вашингтон попросив Україну скасувати атаку, бо «це занадто».

Повідомлення надійшло занадто пізно і українські військові повідомили, що вже розпочали удар по позиціях, де перебував генерал. Десятки росіян загинули під час удару, однак, генерал Гєрасімов до числа загиблих не увійшов. Після цього російські воєначальники скоротили свої візити на фронт.

Нагадаємо, 28 квітня українські журналісти зі своїх джерел повідомляли, що до Ізюма прибув Гєрасімов, щоби особисто здійснювати командування окупаційними військами РФ. Тоді ж Збройні сили України завдали удару по польовому штабу командування військ РФ під Ізюмом, коли там перебував Гєрасімов.

Нібито начальник російського Генштабу дістав серйозне поранення. Проте джерела «Української правди» в розвідці не підтвердили цю інформацію.