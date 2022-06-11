У суботу, 11 червня, українські військові відбили ворожий наступ на Слов’янському та Бахмутському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

На Слов’янському напрямку противник здійснював систематичні артилерійські обстріли. Українські воїни успішно відбили ворожий штурм в районах Бражківки, Долини та Вірнопілля. Окупанти відійшли.

На Бахмутському напрямку ворог вів артилерійські обстріли українських позицій неподалік Миколаївки, Білогорівки, Гірськго, Комишувахи та Новолуганського. Застосувавши армійську авіацію, завдав авіаудару поблизу Покровського.

В районі Попасної українські захисники успішно зупинили наступ противника. Окупантам також довелося відійти.

За підтримки мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню ворог намагається закріпитись в Богородичному, бойові дії тривають. Противник активно використовує засоби радіоелектронної боротьби.

Ворог наступає у районі Ниркового, бойові дії тривають. У напрямку Миколаївки наступ противника захлинувся, окупанти відійшли. У районі Берестового ворог, при спробі штурму, зазнав втрат та відійшов на раніше зайняті позиції.