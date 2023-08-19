Сили оборони півдня України протягом доби 18 серпня знищили 10 човнів, які використовували російські диверсійно-розвідувальні групи. Про це повідомила глава об’єднаного координаційного прес-центру Оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Наша контрбатарейна боротьба доволі потужна. За минулу добу знищено аж 10 ворожих човнів. Це намагання маневрувати між островами. Вони [човни] майже всі цивільні, переобладнані під диверсійно-розвідувальні групи. 40 окупантів пішли за курсом "руського воєнного корабля", одна великокаліберна гармата та 5 одиниць автобронетанкової техніки», – повідомила Гуменюк.

За словами Гуменюк, у південних регіонах поки що дуже помітної зміни лінії фронту немає, оскільки Сили оборони мають передусім забезпечувати безпеку захисникам, які будуть маневрувати лівим берегом.

«Тому поки контрбатарейна боротьба, для того щоб вичистити всі запаси ось таких човнів маневрових, які ще можуть завдавати шкоди нашим підрозділам. Тому спочатку нищимо їх, а потім ідемо самі», – сказала речниця ОК.

У південних регіонах, за її словами, ніч пройшла дуже неспокійно, оскільки ворог намагається нарощувати обстріли. За словами Гуменюк, росіянам «не вистачає снарядів та є проблеми з логістикою», тому вони намагаються тиснути на мирне населення.