Українські військові знищили ще один російський ЗРК «Панцир»

ЗСУ на півдні знищили чотири російські зенітно-ракетні системи С-300 і зенітно-ракетний комплекс «Панцир-С1». Про це повідомило ОК «Південь»

Знищені також 122-х мм гаубиця, ворожий безпілотник-розвідник, броньована та автомобільна техніка. Знищено ще один польовий склад боєприпасів. 72 окупанти ліквідовані.

ЗСУ завдали 9 ударів по трьох опорних пунктах, чотирьох скупченнях ворога, озброєння та техніки, по одному складу боєприпасів та радіолокаційній станції.

Наші війська виконали понад 200 вогневих завдань, зокрема по силах ППО противника. Остаточні втрати ворога наразі дорозвідуються.