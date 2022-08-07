Російські окупанти замінували життєво важливі комунікації в Херсоні. Про це заявив представник прес-служби Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

За його словами, мінування інфраструктури росіяни здійснили, готуючись до контрнаступу ЗСУ.

«Сьогодні маємо інформацію про те, що в Херсоні окупанти здійснили мінування життєво важливих комунікацій, серед яких газопостачання, електропостачання і водопостачання. Це така стратегія терору і випаленої землі, до якої готуються росіяни перед неминучим контрнаступом українських сил на півдні», – заявив представник ГУР.

Юсов підкреслив, що «безумовно, ця стратегія не спрацює».

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що окупанти погрожують підірвати інфраструктуру міста у випадку контрнаступу ЗСУ.