За добу 13 липня Сили оборони знищили три диверсійно-розвідувальні групи ворога у гирлі Дніпра. Про це повідомила керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Зокрема, на запитання, чи пробує ворог робити вилазки ДРГ на острови в руслі Дніпра, які останні кілька місяців були «сірою територією», Гуменюк відповіла, що свої рейди російські диверсанти здійснюють регулярно.

«Вони намагаються час від часу там маневрувати, збираючи інформацію про рух Сил оборони, намагаючись ротувати свій особовий склад. І за минулу добу нами було виявлено три таких групи на трьох човнах», – зазначила Гуменюк.

За її словами, всі три групи було ліквідовано у повному складі: знищено 11 окупантів і три човни.

До слова, напередодні Сили спеціальних операцій показали кадри зі знищенням окупантів на одному з островів Дніпра.