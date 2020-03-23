Бізнес попередив владу про згубні наслідки запровадження надзвичайного стану

У разі запровадження в Україні надзвичайного стану та зупинки більшості нестратегічних підприємств, це може завдати катастрофічних наслідків економіці держави. Про це йдеться в спільній заяві Спілки українських підприємців (СУП), Європейської Бізнес Асоціації, Федерації роботодавців України, Українського клубу аграрного бізнесу, журналу «Бізнес 100», асоціації IT Ukraine та СЕО club Ukraine.

Повідомляється, що бізнес підтримує зусилля президента, уряду та органів місцевого самоврядування щодо запровадження карантинних заходів з метою протидії поширення коронавірусу SARS-CoV-2. Водночас надзвичайний стан, якщо його запровадять на державному рівні, спричинить катастрофічні наслідки для економіки.

«Якщо зупинити більшість компаній, мільйони українців втратять роботу, а бюджет – більшу частину доходів ... Відповідно, наслідки пандемії будуть дійсно критичними», – йдеться в заяві.

Бізнес-спільнота наголосила, що карантинні заходи в Україні і так жорсткіші, ніж у країнах, де кількість хворих набагато більша.

«Водночас в Україні планується значне розширення комплексу заходів порівняно з вже актуальним переліком, який можна порівняти тільки з впровадженими в постраждалих регіонах Італії та Китаю. Це призведе до втрати мільйонів робочих місць і значних втрат бюджетів різних рівнів», – йдеться в заяві.

На думку представників бізнесу, зупинка великої кількості підприємств без програми підтримки економіки призведе до глибокої кризи.

Організації заявили, що нині слід зосередитися на тому, щоб не допустити значного зростання безробіття. Вони закликали Верховну Раду ухвалити необхідні закони для співпраці з МВФ, зокрема закон про неможливість повернення банків колишнім власникам.

Також вони вимагають терміново урізати бюджетні витрати, забезпечити швидку і ефективну верифікацію одержувачів пенсійних та соціальних виплат, централізувати використання коштів у місцевих і державному бюджеті виключно на боротьбу з пандемією.

Держава, як йдеться в заяві, має забезпечити неоподатковуваний мінімальний дохід працівникам, які постраждали від карантинних заходів, і припинити нарахування фінансових санкцій всім компаніям, у яких є кредити.

Нагадаємо, що 12 березня в Україні введено жорсткий карантин, який має тривати до 3 квітня. Але у МОЗ вже анонсували його продовження, якщо кількість хворих зростатиме.

Відповідно до законодавства, надзвичайний стан оголошується у разі наявності реальної загрози безпеці громадян або конституційному ладові, усунення якої іншими способами є неможливим. Стан вводиться на строк не більше від 30 діб і не більш від 60 діб – в окремих її місцевостях і може бути продовжений не більш як на 30 діб.

Він передбачає такі обмежувальні заходи для громадян та бізнесу, як встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться надзвичайний стан; обмеження руху транспорту та його огляд; посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства; заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом; заборона страйків; примусове відчуження або вилучення майна у юридичних і фізичних осіб.

Надзвичайний стан запроваджує президент своїм наказом, але він має бути затверджений Верховною Радою впродовж двох днів з моменту звернення президента.