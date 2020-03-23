Зеленський поки вагається, чи варто вводити в Україні надзвичайний стан, – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський наразі вагається, чи варто вводити в Україні надзвичайний стан. Наразі найбільшим лобістом запровадження в Україні надзвичайного стану є міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, але, разом з тим, в оточенні президента є й ті, хто виступає проти його введення.

Зокрема, президент упродовж останнього тижня щодня проводив зустріч Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19, йдеться в статті «Української правди», опублікованій вранці у понеділок, 23 березня.

Як пише видання, такі зустрічі проходять щоденно близько 11:00. Крім президента, до цієї ради входять голова Офісу президента Андрій Єрмак та його заступник Кирило Тимошенко, перший помічник президента Сергій Шефір, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністри внутрішніх та закордонних справ Арсен Аваков і Дмитро Кулеба, міністр охорони здоров’я Ілля Ємець та головний санітарний лікар Віктор Ляшко, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Андрій Таран та начальник Генштабу Руслан Хомчак, міністр інфраструктури Владислав Криклій та голова прикордонної служби Сергій Дейнеко. Пізніше до ради включили і міністерку соцполітики Марину Лазебну.

Крім того, на зустрічах ради часом бере участь і голова Служби безпеки України (СБУ) Іван Баканов. Його відомство має окремі оперативні штаби в центріта регіонах.

«Примітно, що в нарадах з протидії коронавірусу, які проходять на Банковій, ніким не представлений парламент, хоча саме депутатам доведеться затверджувати введення надзвичайного стану, якщо Зеленський на це піде», – наголошується в статті.

Однак, оскільки координаційна рада не є органом влади, жодних формальних рішень на ній не ухвалюється: вона існує для узгодження кроків задіяних сторін. Але саме під час цих зустрічей ухвалюються стратегічні рішення і часом формулюються механізми їх реалізації.

При цьому, як розповіли «Українській правді» учасники нарад, зустріч не є фізичною, вона відбувається по селекторах.

«У президента є спеціальна кімната, у прем'єра, в МВС є така. У декого з міністрів немає селекторних кімнат, то, наприклад, Кулеба приходить до Шмигаля в Кабмін», – процитувало видання одного з учасників цих нарад.

Як йдеться у статті, такі зустрічі модерує Зеленський. Він уточнює ситуацію, контролює виконання попередніх домовленостей.

«Це не так, що всі сидять і звітують президенту по черзі. Ні, це реальна розмова, де всі озвучують проблеми, намагаються їх гуртом вирішити. Часом розмови дуже складні бувають», – розповів один з членів координаційної ради з протидії коронавірусній інфекції Covid-19.

«Наприклад, по надзвичайному стану. Зеленський вагається у цьому питанні і просить всіх про додаткові дані, показати досвід інших країн, проаналізувати, що і чому робилось, що дасть нам НС, у чому він нам може заважати. Сказати, що хтось, там Аваков, один нав'язує Зеленському надзвичайний стан, не можна. Є люди біля президента, які взагалі проти НС. І він зважує, думає», – сказав співрозмовник «Української правди».

Проте видання зазначає, що найактивнішим лобістом запровадження НС є саме Аваков. Він уже навіть публічно виклав своє бачення «тотального карантину», на який має перейти країна. Частина громадянського суспільства бачить у цьому спробу Авакова «узурпувати фактично безконтрольну владу в руках підконтрольних йому силових відомств».

Сам Аваков на запитання на цю тему просто показує дані з Італії, яка через зволікання на початку пандемії перетворилась на світовий епіцентр епідемії. І для президентської команди картини переповнених моргів і крематоріїв у Бергамо та колапс медичної системи у Ломбардії виглядають достатньо переконливими.

«Насправді ж не тільки Аваков за надзвичайний стан. Навіть на наших селекторах є багато прихильників НС. Питання тільки в тому, чи є у нас механізми забезпечення прийнятих рішень? Якщо ми введемо НС, а люди просто на нього наплюють, то втрати для держави будуть ще більшими», – пояснив один із міністрів.

Також локомотивом у питанні введення надзвичайного стану виступає міністр охорони здоров'я Ілля Ємець, який з самого початку стоїть на позиціях жорсткого сценарію.

«Це треба було робити з самого початку. Якби це вдалося, то такого поширення, яке зараз геометрично розвивається, не було б», – заявив міністр у неділю ввечері.

В Офісі президента вважають логічним, що введення НС вимагає профільний міністр.

«Для них це – ідеальний вихід із ситуації, коли опозиція в особі Порошенка виступає категорично проти таких радикальних дій. Крім того, він – не Аваков. Ємець позбавлений великого політичного досвіду і може не розуміти всіх політичних наслідків таких заяв. Його тяжко звинуватити у намаганні узурпувати владу», – йдеться у статті.

За словами співрозмовників «Української правди» в Офісі президента, рішення про введення НС може бути розглянуто вже у вівторок, 24 березня. Натомість зараз Кабмін разом з депутатами і РНБО напрацьовують екстрені пакети законопроектів, покликані не допустити економічного та соціального колапсу в Україні.

У статті також наголошується, що в Офісі президента називають введення надзвичайного стану в Україні «неминучим».

Нагадаємо, що 12 березня в Україні введено жорсткий карантин, який мав тривати до 3 квітня. Але у МОЗ вже анонсували його продовження, якщо кількість хворих зростатиме. А вона зростає: станом на ранок понеділка, 23 березня, в Україні на Covid-19 захворіли 73 людини. 26 нових випадків зафіксували за минулу добу.