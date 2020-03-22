Кількість хворих на коронавірус зросла на 26 осіб

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Найбільше нових випадків захворювання зафіксували в Києві

Упродовж 22 березня в Україні зафіксовані 26 нових випадків захворювання на коронавірус Covid-2019.

За іноформацією Центру громадського здоров’я, станом на 22:50 22 березня 20 нових інфікувань зафіксували в Києві, три – в Івано-Франківській області та по одному в Київській, Львівській і Черкаській областях.

Зранку 23 березня міський голова Івано-Франківська уточнив, що три нові випадки виявили в місті, це контакті особи місцевої мешканки, яка померла від коронавірусу 17 березня.

Таким чином загальна кількість випадків захворювання на коронавірус в Україні, за даними Центру громадського здоров'я, зросла до 73, з яких три – летальні.

Додамо, про один випадок інфікування повідомили на Волині, проте наразі ЦГЗ його не підтвердив. Також 22 березня стало відомо про першого хворого на коронавірус у Криму.

Зауважимо, що в останньому зведенні ЦГЗ відсутній випадок захворювання у Харківській області, про який інформували 20 березня. Як пише «Радіо Свобода», харків'янка, у якої діагностували коронавірус, перебуває в Київській області і після виявлення хвороби в область не поверталася.