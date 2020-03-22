В окупованому Криму зафіксували перший випадок коронавірусу

В окупованому Росією Криму вперше підтвердили випадок зараження коронавірусом. Про це 21 березня повідомило видання «РБК-Україна».

Спершу чоловік, який заразився коронавірусом, не повідомив інформацію про перебування в країнах, де складна ситуація з інфекцією. Із симптомами застуди він був госпіталізований до медичного закладу за місцем проживання з дотриманням всіх заходів інфекційної безпеки, в окремий бокс. Стан хворого медики оцінюють як середньої тяжкості.

Визначено коло осіб, з якими контактував хворий на території півострова. Дані особи перебувають на ізоляції, за ними встановлено медичне спостереження, організовано лабораторне обстеження.

Станом на ранок 22 березня в Україні офіційно підтверджено 49 випадків інфікування коронавірусом Covid-19: у Чернівецькій (25), Житомирській (2), Київській (10), Донецькій (1), Дніпропетровській (2), Івано-Франківській (2), Львівській (1), Тернопільській (1), Волинській (1), Харківській (1, але жінка фізично перебуває на Київщині) областях і в Києві (10).

Три з них летальні — померли 71-річна жінка у Житомирській області, 56-річна жінка — в Івано-Франківській та 33-річна — у Чернівецькій.