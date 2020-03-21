На Волині зафіксували перший випадок коронавірусу

У суботу, 21 березня, на Волині було підтверджено перший випадок коронавірусу. Про це повідомляє місцеве видання «Волинські новини» з посиланням на Волинську облдержадміністрацію.

Повідомляється, що позитивний результат на коронавірус показав тест жителя села Липини, який нещодавно повернувся з Франції.

«Результат експрес-тесту - позитивний. Проводять лабораторні дослідження», – повідомив глава департаменту охорони здоров'я Волинської ОДА Ігор Ващенюк. При цьому медики повідомили, що експрес-тест має значний відсоток похибки, тому очікують лабораторного підтвердження результатів.

«Всі остаточні результати - після проведення лабораторного дослідження», – сказав голова Волинської обласної інфекційної лікарні Руслан Морочковський.

За інформацією видання, йдеться про відомого місцевого бізнесмена, який повернувся з відпочинку з Франції. Після повернення, у нього почалися жар та сухий кашель.

Загалом, станом на 21 березня, в Україні зафіксовано 42 випадки захворювання на коронавірус: у Чернівецькій (25), Житомирській (2), Київській (3), Донецькій (1), Дніпропетровській (2), Івано-Франківській (2), Львівській (1), Тернопільській (1), Волинській (1), Харківській (1, але жінка фізично перебуває на Київщині) областях і в Києві (3).

Три з них летальні — померли 71-річна жінка у Житомирській області, 56-річна жінка — в Івано-Франківській та 33-річна — у Чернівецькій.