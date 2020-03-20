Чому Львів запровадив карантин на випередження

У режимі реального часу: спочатку Львів запровадив карантин до офіційної статистики появи хворих, почав шити захисні костюми для лікарів. Нині – позбавляє пільг пенсіонерів, які масово вийшли на вулиці міста. Львів намагається бути на крок попереду поширення пандемії. З’ясовуємо, як це працює.

ZAXID.NET продовжує серію публікацій, підготовлених у співпраці з «Інститутом Просвіти», про важливі для українців та для усього людства проблеми.

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Ще тиждень тому більшість українців не розуміла доцільності запровадження всеукраїнського карантину. Хоча вже були Китай та Італія… Сьогодні із жахом спостерігають за кілометровими колонами військових авто в італійському містечку, які везуть тіла померлих від коронавірусу. Ці кадри роблять пандемію ближчою, а карантин – не надуманим, а реальним способом уникнути неконтрольованих масштабів спалаху недуги. Адже пандемія є і зупинити її вже неможливо, лише зменшити наслідки.

Найпростіше, а головне, те, що працює, – це обмежити соціальні контакти. І що швидше кожен з нас усвідомить свою соціальну відповідальність, то більші шанси уникнути колапсу.

Після спалаху коронавірусу в Китаї Італія мала майже місяць для дій на випередження. Проте з різних причин нічого не зробила. А карантин запровадила, маючи вже велику кількість уражених.

В Україні вирішили не чекати, коли пандемія вдарить на повну. І вже 12 березня уряд оголосив про загальноукраїнський карантин. Та навіть попри це, не всі українські міста відразу почали його запроваджувати. Першими карантин запровадили там, де вже зафіксували заражених. Проте Київ та Львів – серед перших, де карантин оголосили ще до появи офіційно уражених коронавірусом.

Карантин змусив львів’ян швидше усвідомити всю небезпеку пандемії

«Запроваджуючи карантин, ми прагнули, аби львів’яни якомога швидше усвідомили серйозність небезпеки, більше дізналися про вірус від місцевої влади, а не через неперевірені джерела. Відтак, швидше зрозуміли, чому слід обмежити соціальні контакти. Адже китайський вірус поширюють здорові люди без будь-яких ознак хвороби – і цим він особливо підступний. Це спрацювало. Вже 12 березня у так званий перехідний період, коли школи та садочки закрили на карантин, людей на вулицях Львова суттєво поменшало. Ми одні з перших почали працювати на випередження, бо розуміли: кожен день має значення. Кожне скупчення людей сьогодні вимірюватиметься кількістю хворих завтра. Результат – вулиці міста Лева помітно спорожніли», – каже заступниця міського голови Львова Галина Слічна, яка очолює штаб з протидії коронавірусу у Львові.

У режимі реальних потреб: як у Львові борються з коронавірусом

«Ми не гаяли часу на чекання директив від уряду, які, фактично, так і не надійшли. Про дієві карантинні заходи дізнавалися самотужки, залучаючи місцевих та закордонних фахівців. У такий спосіб виписали основні карантинні вимоги для Львова. Однак з кожним днем з’являються нові, бо ми це робимо не "для галочки". Натомість щоденно вивчаємо найбільш болісні проблеми міста і запроваджуємо методи, щоб їх вирішити. Саме так виникла ідея заборонити у Львові пільги. Бо коли більшість львів’ян сиділа вдома, тепер на вулиці масово вийшли пенсіонери – найуразливіша категорія», – наголошує Галина Слічна.

Так званий перехідний карантин розпочався у Львові 12 березня, коли школи та садочки вже не проводили освітньо-виховний процес. Проте у Львові приймали тих дітей, чиї батьки не змогли залишитися вдома. 16 березня карантин запрацював на повну.

Довідка:

107 країн світу закрили всі школи на карантин. За інформацією прес-центру ООН, станом на 18 березня 2020 року понад 860 мільйонів дітей і молодих людей (приблизно половина учнів у всьому світі) не відвідують школи чи університети через пандемію коронавірусу Covid-19. Тактику максимального обмеження контактів визнано найбільш дієвою, поки не буде медикаментозного лікування.

Серед загальноприйнятних і вже відомих карантинних обмежень у місті – заборонили навіть планову стоматологічну допомогу в стоматологічних закладах усіх форм власності. Виняток – надання невідкладної медичної допомоги. За словами самих стоматологів, у Львові це зробили навіть швидше, ніж за кордоном, до прикладу, у Канаді.

Львівській міській раді вдалося налагодити безперебійне пошиття захисних костюмів для лікарів та соцпрацівників. Костюми з біологічним захистом, а також маски шиє львівська швейна фабрика. Наразі вже готові дві тисячі зразків.

Триває закупівля продуктів харчування з довготривалим терміном для категорії населення, якою опікуються соціальні служби.

Міська влада формує базу даних волонтерів із медичною освітою, які у разі потреби, допомагатимуть лікарям у догляді за хворими на коронавірус.

Роботу ринків дозволено за таких умов: відвідування ринку в масці, дотримання безпечної відстані, на ринках повинні бути станції гігієни рук зі спиртовими антисептиками з вмістом спирту не менше як 60%.

Безпечною відстанню в дотриманні дистанції між людьми визнано три метри.

Львів розробив план заходів для підтримки бізнесу на час карантину. Місто має намір скасувати орендну плату підприємцям, які орендують комунальні приміщення і які вимушено зупинили роботу через карантин. Готелям планують скасувати туристичний збір.

З підозрою на коронавірус у Львові готові приймати п’ять лікарень: 8-ма міська клінічна лікарня на Навроцького, міська клінічна лікарня імені Князя Лева на Ужгородській, а також 3-тя, 4-та і 5-та міські клінічні лікарні. Наразі ситуація контрольована.

Як за кордоном борються з коронавірусом

Загалом усі країни запровадили карантин, використовуючи однакові методи обмеження. Проте деякі способи боротьби із Covid-19 відрізняються навіть усередині Європейського союзу.

В Італії Папа Римський вперше порушив традицію проповідувати перед площею Святого Петра у Ватикані та звернувся до вірян в онлайн-трансляції. Натомість у Вінниці тамтешні віряни УПЦ МП провели хресну ходу, в якій взяли участь кілька тисяч осіб. А в Києво-Печерській лаврі, яка також у підпорядкуванні МП закликають приходити до храму молитися та обніматися. Водночас духовний лідер 300 мільйонів православних християн Вселенський патріарх Варфоломій наказав церквам припинити проводити служби та релігійні обряди до кінця березня.

У Бельгії вийти з дому можна лише по продукти, в аптеку, до лікаря, рідше – на роботу. Уряд зобов’язав компанії за можливості дозволити працівникам працювати з дому. Натомість бельгійцям дозволено, і навіть радять, займатися спортом: пробіжка в парку за умови дотримання дистанції.

У Франції віднедавна, щоби вийти з дому, треба заповнити спеціальну анкету, навіть якщо це просто похід у магазин чи прогулянка із собакою. Країна тимчасово закрила кордони.

У Швейцарії обмежено суверенітет кантонів. Та вперше в конфедерації застосовано федеральний закон про епідемію, а нинішню ситуацію визнано як «особливу».

Нині в Євросоюз можуть потрапити тільки громадяни країн «шенгену», дипломати і ті, хто має дозвіл на проживання. Виняток також зробили для медиків та експертів, що допомагають боротися з вірусом.

Підготувала Вікторія Доскоч, ГО «Інститут Просвіти»