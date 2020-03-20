Найпоширеніші фейки про коронавірус

Відколи в Україні почали виявляти перших хворих на коронавірус, в мережі почали поширювати багато інформації про цю інфекцію. Після запровадження карантину, крім офіційних даних, в соцмережах все частіше можна натрапити на фейки.

Хтось розуміє безглуздість таких повідомлень, а у когось лише посилюється паніка. ZAXID.NET зібрав найпопулярніші фейки та пояснює, чому у них не варто вірити.

Якщо діти гуляють на вулиці – штраф чи тюрма

Останні дні у месенджерах та групах у соцмережах активно поширюють фейк про заборону дітям гуляти на вулиці під час карантину. За таке «порушення» начебто навіть передбачений штраф згідно ст. 184 (від 1,7 тис. грн до 5,1 тис. грн) або позбавлення волі до п’яти роки, згідно ст. 166. Контролювати дотримання порядку має патрульна служба (такої в Україні навіть нема, є патрульна поліція).

Попри абсурдність самого повідомлення, його активно почали поширювати серед батьків, навіюючи паніку. Під час карантину справді варто залишатись дома, щоб убезпечити себе від можливого інфікування вірусом, а при виході на вулицю варто дотримуватись дистанції з людьми, уникати рукостискань, а у громадському транспорті варто носити маски. Проте немає жодної заборони виходити на вулицю як для дорослих, так і для дітей.

Фейк про заборону дітям гуляти на вулицях поширюють у месенджерах

Якщо прочитати цей фейк уважно, то штрафувати батьків обіцяють «згідно ст. 184 та ст. 166». При цьому не вказано, чи йдеться про кодекс про адмінправопорушення, чи кримінальний кодекс. Стаття 184 КУпАП стосується невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей, де не вказано нічого про заборону виходити на вулицю. Вас можуть покарати за цієї статтею, якщо ви залишите малу дитину без нагляду, вона буде жити у незадовільних умовах, буде обмежена у харчуванні та ін.

Стаття 166 ККУ «Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною» застосовується, коли певні дії призвели до тяжких наслідків – смерті або каліцтва. Тож чи виходити з дітьми на вулицю під час карантину вирішувати вам.

Карантин до травня

Ще один фейк, який поширюється серед батьків і який спростовувало Міністерство освіти. Офіційний карантин у школах та вищих навчальних закладах триває до 3 квітня. Якщо його буде продовжено, то про це обов’язково повідомлять на сайті уряду, МОН та ЗМІ, посилаючись на офіційні джерела.

Смерть від коронавірусу у Львові

Сайт Znaj.ua 17 березня оприлюднив та почав поширювати у соцмережах інформацію про чоловіків в масках, які винесли тіло мертвої людини з львівської багатоповерхівки, припускаючи, що у Львові приховують жертв коронавірусу.

Варто нагадати, що у Львові та області наразі немає жодного підтвердженого випадку зараження коронавірусом. Усю офіційну інформацію можна прочитати на сайті МОЗ, Центру громадського здоров’я, чи місцевої влади.

Оплата комуналки відтерміновується

Проект «По той бік новин» також розвіяв фейк, що через запровадження карантину в Україні на два місця відтермінували оплату комунальних послуг. Справді Верховна Рада внесла зміни до Закону України про «Про житлово-комунальні послуги» на період карантину. Завдяки цим змінам, якщо ви раптом не зможете заплатити комуналку вчасно, то вам не треба буде платити пеню до 1 липня.

І ні, в Італії комуналку теж не скасували. Це фейк.

Лікарні не прийматимуть пацієнтів

Ви також могли прочитати, що через карантин українські лікарні не надаватимуть медичну допомогу, навіть онкопацієнтам та при пологах. Однак МОЗ оперативно спростувало цей фейк.

Медзаклади зараз справді працюють у особливому режимі, приймаючи лише пацієнтів у невідкладних станах. До прикладу, якщо пацієнти захочуть прийти у поліклініку поміряти температуру, тиск, на масаж, фізпроцедури тощо, то їх не приймуть, але ніхто не відмовить у проведенні термінової операції, чи наданні допомоги людині у критичному стані.

Вертоліт з хімікатами

Ще один фейк, який активно поширювати у соцмережах, про вертоліт, який розпилюватиме дезінфікуючі речовини над містом. Щоб уберегтись, варто було закрити вікна у квартирі та не виходити з дому. Немає жодної офіційної інформації про те, хто це робитиме. Вчитуючись у це повідомлення, не важко здогадатись, що це брехня.

Фейк про вертоліт, який мав розпилювати дезінфікуючі речовини над містом

У один і той самий час цей фейк поширювали не лише у львівських групах, а й у інших містах України.

Вчені з’ясували, що…

В принципі з таких слів може починатись практично будь-який фейк, який поширюють низькоякісні сайти. Люди, які читають здебільшого заголовки, вірять цій інформації, поширюють її та переказують знайомим, вірячи у примарну вагу невідомих досліджень. Що ж з’ясували вчені про коронавірус?

Ліки є!

Насправді, ні. Якщо ви бачите будь-яку інформацію про те, що в Китаї, Італії чи будь-якій іншій країні винайшли ліки від коронавірусу, не вірте цьому. Наразі в світі не існує спеціальних ліків, які б могли вилікувати вас від коронавірусу чи убезпечити від зараження ним.

Нагадаємо, що нещодавно київська фармацевтична компанія «Юрія-Фарм» потрапила у скандал, запустивши рекламний ролик про медичний препарат «Декасан», який, як переконує виробник, «діє на усі складні віруси, включаючи коронавіруси».

Люди з другою групою крові більш вразливі

Таку сенсаційну інформацію поширила низка українських ЗМІ, зокрема УНІАН, ZIK, ТСН, Кореспондент, посилаючись на Medrxiv – онлайн-архів рукописів у медичних, клінічних та суміжних науках про здоров'я. Колеги з «Наших грошей. Львів» спростували цей фейк, навівши переконливі аргументи.

Це неперевірене дослідження щодо групи крові хворих на коронавірус дійсно опубліковане на сайті Medrxiv. Однак воно ще не було рецензоване експертами, які оцінюють статтю і можуть виявити слабкі сторони в припущеннях, методах та висновках. А до цього часу говорити про будь-які результати зарано.

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Не забувайте перевіряти інформацію. Обов’язково дивіться на першоджерело, хто її поширив та чи є їй підтвердження в офіційних джерелах. Раніше ми спеціально створили підбірку офіційних ресурсів, де можна знайти правдиву інформацію про пандемію коронавірусу.