До Азії вивезли майже 5 тонн коштовного каміння

Працівники ДБР викрили контрабанду незаконно видобутого українського бурштину, яку маскували під експорт раніше ввезеного товару з ЄС. Схему організував підприємець з Рівненської області. Всі партії проходили через один митний пост.

Як повідомили у Державному бюро розслідувань в четвер, 8 жовтня, підприємець залучив до схеми брата та експерта Державного гемологічного центру.

Учасники групи виготовляли підроблені сертифікати, в яких зазначали бурштин великих фракцій, а насправді за цими документами завозили до України пісок та пил з бурштину. Після ввезення цей товар залишався в країні, а замість нього на експорт відправляли цінні великі фракції незаконно видобутого українського бурштину. На митниці подавали документи на імпортований товар, створюючи видимість його законного походження.

«Організатори надавали незаконним видобувачам послугу з вивезення бурштину до Азії. З квітня по червень до азійських країн експортовано понад 4,7 тонни бурштину вартістю майже 10,8 млн грн», – зазначили в ДБР.

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Правоохоронці додали, що усі партії проходили через один митний пост і оприлюднили фото працівника ДБР на фоні споруди поста «Городок» Львівської митниці. Державне бюро розслідувань перевіряє причетність працівників митниці до схеми.

Чотирьом учасникам організованої групи інкримінують контрабанду (ч. 3 ст. 201-3 КК України). Санкція статті передбачає від 7 до 11 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 3 років та з конфіскацією майна. Правоохоронці проситимуть суд арештувати підозрюваних.