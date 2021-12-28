Вертеп «Авантюра» гастролює Львовом, щоб зібрати кошти для хворого на СМА Юрчика Клюса. Йому потрібен препарат «Еврісді», один флакон якого коштує 250 тис. грн. Але пляшечкою 11-річний пацієнт користується неповні два тижні, тому потребує хоча б річного лікування, що вартує понад 7 млн грн.

Щоб полегшити родині збір коштів, вертепівці поставили відому виставу «Ніч перед Різдвом», але на сучасний лад. Чорта в ній грає актор Польського народного театру у Львові Віктор Лафарович. Каже, перевтілюється уже вдруге, тому звик красти місяць та ховатись від людей.

«Це мій характер, такий бешкетний. Найважче було знайти шкарпетки червоного кольору!», – розповідає він.

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«Я все життя в цьому образі, тільки приховувала! Саме у нашому вертепі ми граємо нетипові ролі, що тішить», – каже жінка.

Осучасненим є і сценарій дійства. До п'єси «Ніч перед Різдвом» додали слова про «коронований» вірус.

«Ми взяли кількох персонажів і вклали в їхні вуста сучасні слова й тенденції. Так хочемо принести дух Різдва та відродити віру людей у чудо», – зазначає сценаристка вертепу «Авантюра» Мар'яна Лович.

Кошти також допомагає збирати реабілітаційний центр «Мрія». За півтора місяця вони виготовили святковий крам, який теж продавали.

«Це віночки, які ми можемо повісити на двері, декоративні ялиночки, подушки, іграшки, прикраси, екоторби. За вторговані гроші купимо матеріали для наших робіт, частину з них скеруємо для Юрчика», – розповідає викладачка навчально-реабілітаційного центру «Мрія» Мар'яна Громиш.

Вертеп «Авантюра» гастролюватиме у Львові ще місяць — до 25 січня. Свою п'єсу аматори поставлять зокрема в Шевченківському гаю на Різдво й Маланку. Там теж ходитимуть зі скриньками, щоб допомогти хворому Юрчику.

Реквізити для допомоги:

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