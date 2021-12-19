8-річний хлопчик написав листа Миколаю і попросив поліцейських його передати

У Сваляві 8-річний Стас прийшов у поліцію і попросив правоохоронців розшукати Миколая і передати йому важливого листа. Хлопчик звернувся до поліцейських за кілька днів до свята, у своєму листі до Миколая просив у святого подарунок – інвалідний візок для 6-річного брата.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, у відділок у Сваляві прийшов 8-річний місцевий мешканець і дуже просив поліцейських допомоги у пошуку святого Миколая: дитині було вкрай необхідно віддати йому дуже важливий лист.

«Працівники поліції пообіцяли хлопчику зробити все можливе і передати письмове прохання адресату. А коли відкрили листа, були не лише здивовані, але й неабияк розчулені. Виявилося, що хлопчик щиро просить святого Миколая принести подарунок своєму молодшому 6-річному братикові, якому необхідний інвалідний візок», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські вирішили діяти негайно: до свята залишалося кілька днів. Разом із волонтерами, працівникам поліції вдалося реалізувати бажання дитини. Поліцейські влаштували для Стаса таку омріяну ним зустріч. Разом із «Миколаєм» передали хлопчикові та двом його меншим братикам подарунки – не лише інвалідний візок, а й зимовий одяг, іграшки та купу смаколиків.