Парад Миколайчиків проводиться в Ужгороді з 1996 року

Закарпаттям пройшов ювілейний 25-й парад Миколайчиків: 142 учасники дійства у святковому червоному вбранні у п’ятницю, 17 грудня, пройшлися вулицями міст і сіл, даруючи перехожим цукерки та мандаринки, відвідуючи дитячі закладати та танцюючи під музику на центральних площах разом з усіма охочими. Цьогоріч Миколайчики побували не лише в Ужгороді: стартували із Хуста, фінішували – в Ужгороді

Як розповів ZAXID.NET організатор параду Миколайчиків Федір Шандор, цього року захід зібрав найбільшу кількість учасників – 142. Також цьогоріч Миколайчики відвідали найбільше міст і сіл – понад 10. Стартували зранку у п’ятницю, 17 грудня, із Хуста, проїхалися селами Іршавського, Хустського, Мукачівського районів, ввечері відвідали храм св. Миколая у Доробратові, а фінішували – в Ужгороді. На площі Петефі Миколайчики танцювали, вітали перехожих із прийдешніми святами, дарували мандаринки та запрошували до святкового танка біля ялинки.

«До параду Миколайчиків сьогодні долучилися студенти восьми факультетів Ужгородського університету, а також школярі з Іршавського району. Нас чекали діти по всьому Закарпаттю, цьогоріч вдалося відвідати одинадцять населених пунктів і роздати найбільше подарунків з часу започаткування параду Миколайчиків», – сказав Федір Шандор.

За його словами, традиція проводити парад Миколайчиків напередодні свята Миколая є в Ужгороді із 1996 року – саме тоді провели перший парад. Зараз колись невелике міське свято стало популярним і за межами Ужгорода.