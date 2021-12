Мюзикл «Пригода святого Миколая».

Чоловіча капела «Дударик» кличе своїх прихильників на мюзикл «Пригода святого Миколая». У дійстві про епічний двобій між добром і злом поєднали інтерактивні декорації та відомі хіти. Музику створено з відомих композицій: Eric Clapton – «Tears In Heaven», James Brown «I Feel Good», AC/DC «Highway To Hell», Queen «We Are The Champions», The Beatles «Hey Jude», Adele «Skyfall», Scorpions «You And I», Leonard Cohen «Halleluia». У суботу дві вистави покажуть у Центрі Довженка, а в неділю – у філармонії.

Різдвяна виставка.

Понад чотири десятки українських художників зібралися разом на різдвяній виставці у галереї «Зелена канапа». Від 14 грудня до 9 січня тут можна побачити дуже різні твори: від живопису до графіки, від скульптури до скла. Але усіх об'єднує спільна тема різдвяного затишку і магії зимових днів. Кожен із цих художників віддає по одному твору на благодійний аукціон: збирають гроші на лікування Владиславчику Камінному з Чернівецької області зі СМА спінальна м'язова атрофія.

Благодійний концерт.

Львівська опера влаштовує благодійний концерт. У суботу, 18 грудня, хор та оркестр Львівської національної опери, а також солісти Софія Соловій та Тетяна Вахновська виконають симфонію «Воскресіння» Ґустава Малера. Гроші від квитків передадуть на створення експозиції Музею Голодомору у Києві.

Прем'єра вистави «Моцарт і Сальєрі».

У театрі «Воскресіння» 18 грудня – прем'єра вистави «Моцарт і Сальєрі» за твором Олександра Пушкіна. В основі сюжету – літературна вигадка: начебто великого австрійського композитора Вольфганга Амадея Моцарта отруїв його колега Антоніо Сальєрі. Львівську виставу наповнили музикою Моцарта, акторською імпровізацією та цікавими режисерськими ходами.

«Для мене особисто «Моцарт і Сальєрі» – це проблема творення, творення – це Бог, а злодійство – це диявол. І людство протягом всього часу бореться з тим дияволом і ніяк не може його перемогти. Про це вистава», – розповіла режисерка-постановниця Алла Федоришина.

День пам'яті Романа Віктюка.

У п'ятницю, 17 грудня, у Першому театрі будуть згадувати режисера Романа Віктюка, адже саме звідси митець починав свій творчий шлях. У п'ятницю у фойє відкриють виставку «Браво, Віктюк!», де відтворять робоче місце режисера, розвішають його знамениті костюми та архівні фото. Того ж 17 грудня запрошують на вечір спогадів.

«Це вшанування пам'яті і спогади про Віктюка. Бо Роман Григорович був настільки строкатою тотально особистістю від театру, що його неможливо показати. Все, що він міг, він показував сам своїми виставами», – розповів директор Першого театру Юрій Мисак.

75-річчя Львівської академії мистецтв.

Львівська академія мистецтв відсвяткує 75-річчя чотирма виставками. Студентські проекти від 17 грудня презентуватимуть у !FESTrepublic та галереї «Пори року». А от викладачі покажуть власні твори у Національному музеї. Тим часом, у галереї Академії мистецтв пропонують подивитися на те, що створили випускники часів «відлиги».

Прем'єра вистави «Конкурс краси».

На комедію з гірчинкою запрошує театр ім. Марії Заньковецької. На камерній сцені у неділю, 19 грудня, – прем'єра вистави «Конкурс краси». За сюжетом, чотири літні пані живуть у жіночому інтернаті для самотніх. Несподівано в їхній оселі з'являється чоловік. Бабусі значно пожвавилися і кожна вирішує вийти за нього заміж.

«Країна мрій» фестивалитиме у Львові.

Етнофестиваль «Країна мрій» їде до Львова. Стартують уже цими вихідними в Ennio Event Square. Там відкриють шопку і ярмарок із традиційними танцями, забавами і вертепами. А ще у суботу, 18 грудня, кличуть на концерт Гордія Старуха та гурту Kalush, а в неділю, 19 грудня, заколядують «Гайдамаки» і Lirvak.

