Блінкен та Лавров публічно посперечались через Україну, – Bloomberg
Лавров назвав Революцію Гідності «переворотом» і заявив, що НАТО та ЄС «загрожують Росії»
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Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров цього тижня під час вечері з десятками своїх колег «запекло посперечалися» щодо України. Про це повідомляє Bloomberg.
Суперечка відбулася 1 грудня під час вечері Організації з безпеки і співробітництва в Європі 1 грудня в Стокгольмі, на якій були присутні члени Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ. За словами співрозмовників Bloomberg, Блінкен та Лавров «гаряче обмінялися думками» на тему України.
Суперечку почав Лавров, який взяв слово і назвав події в Україні 2014 року «переворотом». Він також стверджував, що НАТО та Європейський Союз придушують інакомислення та погрожують Росії.
Блінкен у відповідь розповів про події 2014 року, зокрема про те, що сили, лояльні тодішньому президенту Віктору Януковичу, обстріляли мирних демонстрантів у Києві, убивши понад 100 людей, перш ніж він втік до Росії.
Блінкен також нагадав своєму російському колезі, що НАТО є оборонним альянсом.