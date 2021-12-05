Між Ентоні Блінкеном та Сергієм Лавровим відбулася напружена суперечка під час обговорення України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров цього тижня під час вечері з десятками своїх колег «запекло посперечалися» щодо України. Про це повідомляє Bloomberg.

Суперечка відбулася 1 грудня під час вечері Організації з безпеки і співробітництва в Європі 1 грудня в Стокгольмі, на якій були присутні члени Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ. За словами співрозмовників Bloomberg, Блінкен та Лавров «гаряче обмінялися думками» на тему України.

Суперечку почав Лавров, який взяв слово і назвав події в Україні 2014 року «переворотом». Він також стверджував, що НАТО та Європейський Союз придушують інакомислення та погрожують Росії.

Блінкен у відповідь розповів про події 2014 року, зокрема про те, що сили, лояльні тодішньому президенту Віктору Януковичу, обстріляли мирних демонстрантів у Києві, убивши понад 100 людей, перш ніж він втік до Росії.

Блінкен також нагадав своєму російському колезі, що НАТО є оборонним альянсом.