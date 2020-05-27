«Близько 50% ресторанів у Львові не витримають цього»

Львівські ресторани і кав’ярні потрохи починають відкриватись після двомісячного простою. Поки працюють лише ті заклади, де є літні майданчики, але вже за кілька тижнів ресторанний бізнес зможе запрацювати повноцінно. Однак карантин пережили не всі і не кожен зможе працювати у нових умовах так, як робив це раніше.

ZAXID.NET поспілкувався з відомим львівським ресторатором Вардкесом Арзуманяном про теперішнє і майбутнє ресторанного бізнесу. Власник п’яти львівських ресторанів, де працює близько 100 людей, розповів про те, як карантин вплинув на бізнес і спрогнозував, чим ця криза може завершитись.

«Таким чином закривати ресторани не можна»

Ви були напевно першим з помітних львівських рестораторів, хто заявив про закриття своїх закладів на карантин. Чи на той момент ви мали якийсь план, стратегію, що робити далі, зокрема з працівниками?

Ще у січні-лютому відчувалось наближення тої кризи, і в кінці лютого ми всі наші заклади привели до надзвичайного стану і по витратах і по робочих днях. Відчувалось, що от-от воно може початись. Єдине, чого я боявся на той час і чому я казав, що треба закриватись – я боявся, що буде карантин, людям заборонять виходити з дому, а ресторанам скажуть «ну ви там собі працюйте, як хочете». Ось цього я боявся найбільше. Але цього не сталось і нас закрили.

Я спілкувався з владою і пояснював, що таким чином, як це відбулось, закривати ресторани не можна було. У нас лише списання продуктів через те, що ми не мали часу на їх реалізацію, було близько на 70 тис. грн. Тому потрібен якийсь час для того, що ресторани були готові з меншими втратами закритись. Але сталось, як сталось.

Перший місяць ми виплатили всі заробітні плати і сплатили компенсацію всім нашим працівникам за простій, який був з 17 по 31 березня. Я сподівався, що за місяць ми відкриємось, але цього не сталось.

Багато працівників звільнилось? І що ви робили в квітні, коли карантин продовжили?

У нас звільнилось за цей час лише троє людей. Це навіть менше, ніж у нас звільняється у звичайний період. Ми поставили собі завдання зберегти команду і нам це вдалося.

У квітні ми робили виплати за зверненнями, оголосили працівникам, що якщо комусь важко, то він може звернутись до нас за допомогою. Тоді до нас звернулось десь 50 працівників і ми всім допомогли.

«Люди не мають грошей, щоб ходити в ресторани»

Як виглядає ситуація у ресторанах зараз, після відкриття літніх майданчиків?

Справа не в ресторанах. Навіть якщо б нас і не закривали, ми все одно не мали би гостей. Тому що люди настрашені і не мають грошей, щоб витрачати їх на ресторани. І треба в першу чергу, напевно, працювати над цими двома причинами, а не відкривати порожні зали і казати, що щось в нас бізнес не йде.

Нас чекає дуже багато проблем попереду. Бо ці норми, які заклали для відкриття закладів, вони в першу чергу б’ють по львівських закладах, бо у нас дуже багато маленьких кафе. І ці норми, які планують впровадити після відкриття ресторанів [з 10 червня], втричі скорочують кількість посадкових місць. А зменшення кількості посадкових місць у закладах, менших 150 м2 неминуче призведе до банкрутства цих підприємств. Треба готуватися до гіршої ситуації після того, як держава дозволить працювати, але за новими нормами. В принципі, я думаю десь 50% закладів у Львові не витримають.

Хоча є ще такий момент: приклад «Велюра» показав, що можна наплювати на норми. Є такий хуліганський бізнес у Львові теж.

Мабуть, і відсутність туристів теж йде не на користь ресторанам…

Львів має ресторанні традиції і львів’яни самі ходять в ресторани. І навіть якщо не буде туристів, то ми, звісно, менше би заробили, але щось би заробили. Але сам вірус галузь просто вбив.

«Люди, які залишились без грошей, купують гречку»

Маєте який план, як відновлювати повноцінну роботу після карантину? Скільки часу це може зайняти?

Ми сьогодні не бачимо горизонтів і не можемо нічого планувати, складати якусь стратегію. З наших п’яти діючих закладів, один ми не змогли відкрити, бо він не має літнього майданчика, тому персоналу закладу виплачуємо зарплати, щоб вони в нас притримались. На жаль, підтримати музикантів, які в нас виступали, ми не маємо можливості. Хоча ми розуміємо, що їм дуже важко.

Підтримка від влади – вона є, ви її відчуваєте?

Ми сиділи з юристами і переглядали те, що пропонує влада для підтримки бізнесу. Прийнято багато всього безглуздого. Прийняли вони, що ми можемо відправити працівників у відпустки за свій рахунок у зв’язку з карантином. Але забули внести зміни у кодекс законів про працю. Тому наші юристи нам радили цього не робити. І таких прикладів є багато. І от все отак написано на коліні.

Добре, а які кроки необхідні, щоб допомогти ресторанам вийти з кризи? Що зараз найважливіше, на вашу думку?

У першу чергу, треба підтримати тих людей, які ходять до нас їсти, щоб вони мали змогу до нас ходити. І по-друге, вони [представники влади] мали би підтримати людей, які залишились без роботи на час простою. Бізнесу більше нічого не треба. Давати бізнесу якісь гроші не треба, ми вистоїмо і відновимося. А люди, якщо вони залишились без грошей, то вони купують гречку.