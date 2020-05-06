Відомі львівські бізнесмени записали пісню про карантин у місті

У кліпі знялись низка відомих львівський бізнесменів, які заспівали по кілька рядків пісні, перебуваючи переважно у своїх помешканнях

Відомі львівські бізнесмени об’єднались та знялись у кліпі, заспівавши про життя міста під час карантину. Уроки вокалу підприємцям давав львівський співак Павло Табаков, який написав слова пісні для кліпу «Карантин у Львові». Самі ж зйомки ролика тривали тиждень.

Пісня та кліп «Карантин у Львові» стали частиною челенджу, який під час карантину запустили українські бізнесмени.

«Усі львівські бізнесмени, мої колеги та друзі, до яких я звернуся із задумом продовжити челендж Одеси, Дніпра та Києва, погодилися практично одразу. «Експрес-урок з вокалу» нам, людям із бізнесу, дав відомий співак Павло Табаков. Він же виступив музичним продюсером та автором слів до композиції», – розповів автор ідеї зйомки ролика, власник та CEO компанії «BERTA group» Олександр Бережанський.

У кліпі знялись низка відомих львівський бізнесменів, які заспівали по кілька рядків пісні, перебуваючи переважно у своїх помешканнях.

«Треба нам усім пам’ятати, що скоро ми всі вийдемо з хати і розбудуємо разом наш дім – гарне, рідне місто Львів. Ми сила тоді, коли разом. Якщо об’єднати весь світ, не візьме нас жодна зараза. Про це пам’ятати нам слід», – співають бізнесмени.

Окрім Олександра Бережанського, у кліпі знялись: Ярослав та Олена Заблоцькі (співвласники «Клініки Заблоцького»), Ростислав та Олена Вовк (співвласники компаній «Ензим» та «Кормотех»), Сергій Сакаль (співвласник «ТВД-виробництво»), Мирон Кіндій (співвласник будівельної компанії «ТВД»), Мирослава Дрогомирецька (власниця клініки «Перфект-Дент»), Тарас Кицмей (співвласник компанії «SoftServe»), Софія Опацька (декан-засновниця Львівської бізнес-школи УКУ (LvBS), Марк Зархін (засновник та співвласник компанії «Kumpel’Group»), Сергій Планджиєв (засновник, співвласник та CEO меблевих ТЦ «Три слони» та ТЦ «Гора»), Олег Баран (співвласник компаній «Барком», (ТМ «Родинна Ковбаска»), Вардкес Арзуманян (засновник та власник ресторанної компанії «Restaron») та Андрій Худо (співзасновник «Холдингу емоцій !FEST»).

Автором ідеї зйомки ролика є Олександр Бережанський, слова пісні Павла Табакова, оператор – Мар’ян Боровець, режисер – Сергій Сакаль, звукорежисер – Андрій Бакун, музика – Wilbur Schwandt, Fabian Andre.

Нагадаємо, що з часу оголошення карантину в Україні чимало підприємств та бізнесменів долучились до закупівлі обладнання та засобів індивідуального захисту для медиків, що працюють з людьми, що мають підозру або ж інфіковані коронавірусом.