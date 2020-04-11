Четверо музикантів влаштували джазовий концерт на балконі у центрі Львова. Відео дня

Ввечері у суботу, 11 квітня, на балконі житлового будинку на вул. Торговій, 11, що позаду Оперного театру у Львові, четверо музикантів у захисних масках влаштували концерт. Чоловіки на ударних, клавішних, електро- та бас-гітарі грали джазові обробки відомих пісень. Зокрема, «Караван» Дюка Еллінгтона та Billie Jean Майкла Джексона. Під час перерви музиканти розповіли ZAXID.NET, що усі, окрім клавішника, є самоуками та просто зібрались разом, щоб пограти під час карантину.

Відео Назарія Тузяка/ZAXID.NET