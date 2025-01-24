У ДТП загинула відома блогерка Анна Жук

У п’ятницю, 24 січня, на дорозі Київ-Харків сталась смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинула пасажирка автомобіля Lexus, ще троє людей – отримали травми. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Полтавської області. Правоохоронці не розголошують ім’я загиблої, однак низка українських блогерів повідомили, що в аварії загинула блогерка з Харкова Анна Жук, більш відома як Аннет.

Аварія трапилась близько 08:40 біля села Засулля Лубенської територіальної громади на Полтавщині. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Lexus 1999 року народження врізався у вантажівку Renault Premium, що стояла на узбіччі. Внаслідок аварії загинула 39-річна жінка, ще троє людей – отримали травми.

«Унаслідок ДТП 39-річна пасажирка позашляховика Lexus від отриманих травм померла на місці події. Водіїв вантажівки (1983 року народження) та позашляховика, а також малолітнього пасажира автомобіль Lexus (2015 року народження) з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до Лубенської лікарні інтенсивного лікування», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Низка українських блогерів повідомили, що внаслідок аварії загинула відома блогерка з Харкова Анна Жук, а за кермом авто перебував її чоловік.

«За кермом авто перебував чоловік Анни, який пішов на обгін по правій смузі. Там знаходилася машина, що стояла. Анна одразу загинула, дитина яка перебувала ззаду, зламала чи то руку, чи то ногу», – написав блогер Женя Зуб.

Анна Жук – мати трьох дітей та популярна блогерка. Зокрема, на її акаунт у соцмережі Instagram підписано 370 тис. користувачів. Як пише видання «Фокус», блогерка мала активну громадянську позицію, підтримувала Збройні сили України, а також допомагала людям, які постраждали внаслідок російського вторгнення.