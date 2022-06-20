На парламентських виборах у Франції, другий тур яких відбувся 19 червня, перемогла пропрезидентська коаліція «Разом», водночас, попри перемогу, вона не матиме абсолютної більшості.

Як повідомив «Укрінформ» з посиланням на дані підрахунку 100% голосів виборців, пропрезидентська коаліція Емманюеля Макрона «Разом» отримує в новому парламенті 245 місць, тоді як для абсолютної більшості необхідно мати 289 депутатів, блок лівих сил Nupes Жана-Люка Меланшона – 131, «Національне об'єднання» ультраправої проросійської політикині Марін Ле Пен – 89, «Республіканці» – 61.

Крім того, у парламенті буде 22 депутати від різних лівих сил, 10 – від різних правих сил, 10 регіональних депутатів.

Водночас результат коаліції «Разом» не є достатнім для збереження абсолютної пропрезидентської більшості у Національній асамблеї. Річ у тім, що у французькому парламенті є загалом 577 місць. Відповідно, блок Макрона для її здобуття повинен мати в парламенті 289 депутатів. Тому блоку Макрона доведеться домовлятися з депутатами з інших партій для ухвалення своїх законів.

На цей результат вже відреагувала прем’єр-міністерка Франції Елізабет Борн, яка пообіцяла працювати над створенням в новообраному парламенті «більшості дії».