BMW 2002 Turbo 1974 року може встановити рекорд за вартістю на аукціоні

Не секрет, що рідкісні класичні моделі німецьких брендів нині мають просто шалені цінники. Такі автомобілі, як BMW 3.0 CSL або Mercedes-Benz 300Sl Gullwing сьогодні легко беруть бар’єри з шести цифр.

Є й інші авто, на які також знадобляться великі суми. Наприклад, як ця BMW 2002 Turbo.

Свого часу BMW 2002 Turbo часто перемагав у спортивних змаганнях

BMW 2002 Turbo з невеликим пробігом може коштувати дуже дорого і цей екземпляр доводить цю істину. BMW 2002 Turbo 1974 року випуску продається на аукціоні Bring-A-Trailer саме зараз. На момент написання статті ціна вже піднялася до 119 500 доларів, і, швидше за все, вона швидко перевищить 120 000 доларів. Скільки заплатять в фіналі 23 травня?

Безумовно, буде дуже цікаво подивитися, скільки прихильники марки готові заплатити за автомобіль своєї мрії. Він був справжнім новаторським дивом в 1970-х роках, адже один з небагатьох в той час мав двигун з турбонаддувом. Всього було продано лише 1672 таких авто, тож отримати один із них в ідеальному стані – велика вдача.

Салон зберігся майже ідеально

Автомобіль оснащений специфічним для Turbo обвісом та смугами BMW M, а також 13-дюймовими колесами Alpina, спортивними сидіннями та відновленим турбокомпресором й новим паливним насосом.

Машина виглядає абсолютно блискуче й може дуже гарною великою інвестицією в довгостроковій перспективі. Якщо, звісно, остаточний цінник не буде аж надто шаленим.