BMW 1974 року випуску продають за 120 000 доларів
BMW 2002 Turbo 1974 року випуску виставлений на аукціон. На даний час ціна вже сягнула 120 000 і це не межа
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Не секрет, що рідкісні класичні моделі німецьких брендів нині мають просто шалені цінники. Такі автомобілі, як BMW 3.0 CSL або Mercedes-Benz 300Sl Gullwing сьогодні легко беруть бар’єри з шести цифр.
Є й інші авто, на які також знадобляться великі суми. Наприклад, як ця BMW 2002 Turbo.
Свого часу BMW 2002 Turbo часто перемагав у спортивних змаганнях
BMW 2002 Turbo з невеликим пробігом може коштувати дуже дорого і цей екземпляр доводить цю істину. BMW 2002 Turbo 1974 року випуску продається на аукціоні Bring-A-Trailer саме зараз. На момент написання статті ціна вже піднялася до 119 500 доларів, і, швидше за все, вона швидко перевищить 120 000 доларів. Скільки заплатять в фіналі 23 травня?
Безумовно, буде дуже цікаво подивитися, скільки прихильники марки готові заплатити за автомобіль своєї мрії. Він був справжнім новаторським дивом в 1970-х роках, адже один з небагатьох в той час мав двигун з турбонаддувом. Всього було продано лише 1672 таких авто, тож отримати один із них в ідеальному стані – велика вдача.
Салон зберігся майже ідеально
Автомобіль оснащений специфічним для Turbo обвісом та смугами BMW M, а також 13-дюймовими колесами Alpina, спортивними сидіннями та відновленим турбокомпресором й новим паливним насосом.
Машина виглядає абсолютно блискуче й може дуже гарною великою інвестицією в довгостроковій перспективі. Якщо, звісно, остаточний цінник не буде аж надто шаленим.