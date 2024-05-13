Болгарський перець не любить низьких температур - вони його гублять.

Болгарський, або, як його ще називають, солодкий перець, доволі вибагливий у вирощуванні. Але за правильного догляду виростити гарний врожай яскравого, соковитого, солодкого перцю не буде надто важко. Розповідаємо, як виростити солодкий перець та коли краще його садити.

Сприятливі дні для пересадки розсади

Болгарський перець не любить низьких температур – вони його гублять. Тому з висадкою розсади в грунт краще не поспішати. Потрібно дочекатися, коли мине загроза заморозків, в тому числі й нічних, а середньодобова температура повітря досягне +13-15°C.

Згідно з посівним календарем «Зеленої садиби», сприятливі дні для висадки овочів у травні – 13, 19-22, 24-27, 30, 31, суто для перцю – 19-22. Сприятливі дні для висадки перцю у червні – 8-15, пише Floraug.

Як вибрати місце і грунт

Перцю потрібно багато світла і тепла, тому ділянку варто обирати сонячну, пише «Флористікс». Грядка не має бути в низині, щоб дощова вода не застоювалась там. Варто обрати легкий і м’який грунт, як от супісок.

Підготовка розсади до висаджування

Якщо розсада переросла, можна видалити по одній квітці не тільки в першій, але і в другій розвилині. Робиться це для того, щоб зараз рослина не відволікалася на наповнення першого плоду, а продовжувала нарощувати вегетативну масу.

Чим потужнішим стане кущ перцю до початку плодоношення, тим більше на ньому визріє плодів. Якщо ж зараз він повністю змінить напрямок розвитку з вегетативного на генеративний, кущі залишаться слаборозвиненими і не зможуть прогодувати велику кількість плодів.

Висаджування перцю в ґрунт

У ряду інтервал між рослинами, висадженими в два ряди, має становити 25-30 см. Відстань між рядками – близько 40 см, а ширина проміжку між першими двома рядками і наступними – 60 см. Перець досить терпимо ставиться до загущених посадок, і для нього така схема цілком комфортна.

Перець не варто заглиблювати, а після посадки навколо кожного саджанця потрібно зробити поливальну канавку. Молоді саджанці перцю зволожують різними методами – під корінь або згори (треба бути обережними, щоб не поламати стебло з листям). При висадженні вже дорослих рослин у відкритий ґрунт полив повинен здійснюватись виключно під корінь.