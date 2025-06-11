Найкраще болгарський перець росте після бобових

Якщо ви прагнете зібрати щедрий урожай болгарського перцю, варто звернути увагу не лише на догляд, а й на те, що росло на цьому місці до нього. Правильне чергування культур – одна з головних умов здорового росту перцю та профілактики хвороб. Після чого садити перець, пише ТСН.

У травні багато городників починають планувати, де саме висадити ті чи інші овочі. Часто грядки використовують без змін роками, хоча саме ротація культур допомагає ґрунту відновлюватись і зменшує ризик ураження хворобами, які накопичуються в землі.

Ідеальні попередники для перцю

Найкраще болгарський перець росте після бобових (горох, квасоля), злакових культур або сидератів. Також йому буде комфортно на грядках, де минулого сезону росли огірки, кабачки, патисони чи будь-яка капуста – білокачанна або цвітна. Ці рослини не виснажують землю, тому після них перець має достатньо поживних речовин для розвитку.

Хороший варіант – посадка перцю після цибулі або часнику. Вони не тільки не шкодять ґрунту, а й залишають після себе антисептичний ефект, який знижує ризик зараження хворобами.

Що не варто садити перед перцем

Поганими попередниками вважаються культури з родини пасльонових: томати, картопля, баклажани, фізаліс. Вони виснажують ґрунт і часто передають хвороби, до яких чутливий перець. Також не рекомендується щороку садити перець на одній і тій самій ділянці – це суттєво знижує врожайність.

Нейтральні варіанти

Є й такі рослини, які не шкодять, але й не приносять особливої користі. Наприклад, буряк, кукурудза, пізні сорти капусти або пряні трави. Якщо вибору немає – ці культури можуть бути прийнятними попередниками, хоча і не забезпечать ідеальних умов для росту перцю.