Після прокату електросамокатів, Bolt має намір запустити оренду автомобілів

Сервіс замовлення таксі Bolt планує інвестувати 20 млн євро у запуск каршерингу (оренди автомобілів) Bolt Drive у Європі у 2021 році. Пілотний запуск сервісу відбудеться в Естонії, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна» з посиланням на прес-службу компанії в середу, 5 травня.

«Каршеринг – новий напрям бізнесу компанії Bolt. Цей сервіс дає змогу комфортно долати великі відстані на орендованому автомобілі. Ми спостерігатимемо за розвитком цього напряму в Естонії, а також вивчатимемо ринок і попит на цю послугу в Україні. Виходячи з отриманих даних, ми приймемо рішення про запуск сервісу каршерингу в нашій країні», – сказав керівник напряму з розвитку шерингових сервісів Bolt в Україні Антон Мілка.

Як зазначив співзасновник і СЕО компанії Bolt Маркус Вілліг, користувачі зможуть орендувати авто в будь-який час за допомогою того самого додатка, який вони використовують, щоб узяти напрокат електросамокат, електровелосипед або замовити поїздку.

Як працюватиме послуга авто на прокат від Bolt

Bolt Drive – послуга каршерингу без спеціально обладнаних стоянок. Вона дає можливість користувачеві орендувати авто, яке територіально найближче розташоване до нього, через додаток Bolt. Для того щоб розпочати поїздку, треба розблокувати авто за допомогою мобільного телефона. Завершити поїздку можна в будь-якій точці міста в межах району, зазначеного в додатку. При цьому користувачам не треба платити за паркінг або пальне.

Що відомо про сервіс Bolt

Bolt (раніше – Taxify) – провідна європейська платформа для замовлення поїздок, яку заснував Маркус Вілліг у 2013 році. Її інвестори – транснаціональний автомобілебудівний концерн Daimler, китайський конгломерат Didi Chuxing, європейський фонд Korelya Capital і співзасновник британської служби грошових переказів TransferWise Таавет Хінрікус.

В Україні вперше сервіс Тaxify запустився в Києві у 2016 році за договором франчайзингу. У червні 2018 компанія перезапустила проект у столиці з власною локальною командою, а в 2019 році здійснила ребрендинг, змінивши назву на Bolt.

На сьогодні сервіс замовлення поїздок Bolt уже доступний у 18 містах України.