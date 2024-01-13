Спортсменка здолала представниць Туреччини, Казахстану та Німеччини

Спортсменка Алла Белінська з Львівщини виборола золоту медаль на турнірі Zagreb Open 2024. Вона виступала у ваговій категорії до 65 кілограмів.

Як повідомили в управліні молоді та спорту Львівської ОВА, 12 січня, в третій день змагань Zagreb Open 2024, борчиня з Львівщини, що виступала у ваговій категорії до 65 кілограмів, здобула золоту медаль турніру. Спортсменка здолала представницю Туреччини Кадрі Аксой (7:5), казашку Ірину Казюліну (11:7) та суперницю з Німеччини Анну Беатріце Нуернбауер (6:4).

Алла Белінська родом із Херсонщини. Від початку повномасштабного вторгнення вона є представницею Львівської обласної «Школи вищої спортивної майстерності».

Загалом на Zagreb Open 2024, що відбувається в Хорватії, українські спортсмени здобули вже п’ять медалей: дві золоті, одну срібну та дві бронзові.