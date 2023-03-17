Олександра Хоменець отримає 50 тис. грн від управління молоді та спорту Львівської ОВА

У п’ятницю, 17 березня, 19-річна борчиня з Трускавця Олександра Хоменець виборола «срібло» чемпіонату Європи з вільної боротьби серед дорослих до 23 років. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Олександра Хоменець показала рівну боротьбу у фіналі зі спортсменкою з Угорщини, закінчивши сутичку з рахунком 6:6. Проте за додатковими показниками судді надали перевагу представниці Угорщини.

«Щойно 19-річна майстриня спорту України міжнародного класу Олександра Хоменець, яка навчається у Львівському фаховому коледжі спорту, виборола срібну медаль у ваговій категорії 57 кг», – написав Козицький.

Тренують спортсменку зі Львівщини Орест Скобельський та Андрій Бирка.

Як повідомив Максим Козицький, Олександра Хоменець отримає 50 тис. грн від управління молоді та спорту Львівської ОВА. Ще 25 тис. грн розподілять між її тренерами.