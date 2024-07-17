Універсальна та економічна пластикова окантовка є довговічним рішенням для будь-яких садових бордюрів

Бордюри в саду – це чудовий варіант, як виділити стежку до будинку, чи розмежувати територію. Про варіанти бордюрів і переваги кожного пише IdeasDesign.

Пластикова окантовка

Універсальна та економічна пластикова окантовка є довговічним рішенням для будь-яких садових бордюрів. Його гнучкість також полегшує встановлення, оскільки він легко адаптується до різних форм саду і забезпечує чистий край, що не вимагає особливого догляду.

Цегляна окантовка

Надайте своєму саду класичний шарм за допомогою вічної цегляної окантовки. Міцна природа цегли забезпечує довговічність бордюру, а її теплі тони легко покращують загальний вигляд вашого відкритого простору.

Окантовка з натурального дерева

Дерев’яна окантовка – універсальний та екологічно чистий вибір, він не тільки обрамляє ваш зелений оазис, але й органічно вписується у навколишнє середовище.

Тротуарне окантування блоків

Надайте вишуканість та структуру своєму саду за допомогою бордюру з бруківки. Чисті лінії та різноманітний дизайн створять візуально приємний кордон та допоможуть визначити простір вашого саду.

Натуральна бамбукова окантовка

Бамбуковий бордюр – доступний спосіб надати вашому подвір’ю природного вигляду. Яскравий та екологічний вибір, він також допоможе створити спокійну атмосферу дзен.

Бордюр із заливного бетону

Модернізуйте свій сад за допомогою гладких мінімалістських ліній із заливного бетону. Цей міцний бордюр також витримає випробування часом, пропонуючи ідеальне поєднання форми та функціональності.