Насправді умивальник є досить простою конструкцією, основною перевагою і особливістю якої є універсальність і практичність використання

Садовий умивальник – річ необхідна в кожному господарстві. Це дуже зручно: працюючи в саду мати можливість помити руки після роботи, набрати води у відро, сполоснути контейнери для рослин чи інвентар прямо на вулиці.

Види умивальників

Насправді умивальник є досить простою конструкцією, основною перевагою і особливістю якої є універсальність і практичність використання в будь-яких умовах, пише «Pro-опалення». Ви можете підібрати варіант як для вуличного монтажу, так і для установки безпосередньо в будинку.

У першому випадку необхідно вибирати матеріали, стійкі до атмосферного впливу, високої вологості, перепадів температур. У другому основними нюансами є питання естетики та комфорту використання.

Основні види умивальників:

навісного типу;

відкритого типу;

закритого типу;

готові конструкції.

Навісний умивальник – це, як правило, найпростіший умивальник, який підвішується до стіни або монтується на дерево. У ньому є лише бак для води з інтегрованим краном (або саморобними зливними механізмами). Відсутність раковини дозволяє спростити конструкцію та одночасно здешевити її.

Умивальники з тумбою – це варіант, в основному, для встановлення у приміщенні. Він більш естетичний і практичний завдяки використанню сучасних оздоблювальних матеріалів. Тумба використовується для розміщення ємності для зливу використаної води. Цей вид умивальників може бути доповнений тумбою для господарських предметів, дзеркалом чи освітленням.

Пластиковий дачний умивальник – це рукомийник, найпростіший і найдоступніший варіант для тих, хто хоче заощадити і отримати при цьому повністю функціональний пристрій. Пластик має необхідну міцність, стійкість до зовнішнього впливу і довговічність, але при цьому він значно дешевше сталі.

Пластмасові умивальники дуже легкі, що дозволяє їх монтувати навіть на слабкі поверхні (стіни, перегородки, огорожі). Вони не вимагають додаткового захисту від ультрафіолету та дощу. Навіть якщо він вийде з ладу, ви завжди можете купити новий, витративши мінімум коштів.

Ще один варіант вуличного умивальника (дорожчий, але і більш презентабельний) – умивальник з нержавіючої сталі для дачі. Йому не страшні жодні зовнішні подразники (дощ, сніг, вітер, сонце), а термін його служби – щонайменше 20 років.