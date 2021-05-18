Тротуарна плитка зараз користується найбільшою популярністю серед господарів приватних садиб

Дизайн подвір’я приватного будинку має не менше значення, аніж його екстер’єр, адже подвір’я, сад та будівлі становлять єдиний ансамбль. Покриття подвір’я має не тільки естетичне, а й практичне значення. Сучасний ринок пропонує величезний вибір різних матеріалів. «Зелена садиба» обрала топ-10 найбільш популярних та оптимальних за співвідношенням ціна-якість видів покриття та розповідає про їхні плюси та мінуси.

Тротуарна плитка зараз користується найбільшою популярністю серед господарів приватних садиб. Її використовують не тільки для вимощення території двору, а й для створення садових доріжок. Залежно від того, яким методом і з яких матеріалів вона створена, її можна поділити на кілька видів:

бетонна тротуарна плитка – вібропресована і вібролита; перша – міцніша, але друга має більшу різноманітність кольорів і форм;

клінкерна бруківка – складається з глини і кварцу, тому за своїми якостями майже не поступається натуральному каменю, але є значно дешевшою;

плитка з натурального каменю – найбільш міцна і довговічна, ідеальна як елемент ландшафтного дизайну, але може бути незручна з практичної точки зору;

полімерпіщана тротуарна плитка, яку роблять з піску і фарбників, найбільш дешевий варіант тротуарної плитки, але порівняно недовговічна.

Тротуарну плитку використовують не тільки для вимощення території двору, а й для створення садових доріжок (фото ТМ «Мій Двір»)

Користувачі відзначають такі переваги тротуарної плитки:

висока декоративність;

тривалість використання – навіть полімерпіщана тротуарна плитка при правильній укладці і експлуатації прослужить, як мінімум, 30 років. Правильна експлуатація – це відсутність надмірних навантажень на покриття;

екологічність;

можливість використання на нерівних та похилих ділянках;

легкий ремонт: окремі пошкоджені елементи можна замінити навіть самотужки;

практично не вимагає догляду;

дощова вода не затримується, проникаючи у шви між плитками.

Недоліки у різної тротуарної плитки – різні. Зокрема, бруківка, дизайн якої вигідно підкреслить витончений ландшафт саду чи двору, має всі недоліки натурального каменю – висока ціна, складність монтажу, стає слизькою під час дощу та снігу.

Асфальт – набагато дешевша альтернатива брукуванню подвір’я. Крім невисокої ціни, господарі асфальтованих дворів називають інші плюси:

висока міцність;

вологостійкість;

нескладний догляд;

швидкий монтаж;

якісно зроблене асфальтове покриття прослужить не один десяток років, а за необхідності його нескладно відремонтувати.

Якісно зроблене асфальтове покриття прослужить не один десяток років

Недоліки асфальту:

сильно нагрівається у спеку;

довгий час після укладки при високій температурі надворі неприємно пахне;

порівняно невисока декоративність;

при порушенні технології укладки можуть швидко з’явитися тріщини і ями.

Бетон також є дуже поширеним матеріалом для покриття подвір’я, у першу чергу, через велику кількість варіантів використання:

з бетону можна самостійно зробити плитку, якою і вимости двір;

бетону можна надати практично будь-який колір за допомогою фарбників;

технологія штампування дозволяє надати бетонному покриттю вигляд натурального каменю чи тротуарної плитки.

Бетону можна надати практично будь-який колір за допомогою фарбників

Переваги бетону:

відносно недорогий;

міцний;

вологостійкий.

Недоліки бетонного покриття:

технологія виготовлення і монтажу вимагає багато часу і фізичних зусиль, хоч і дозволяє провести всі роботи самотужки;

монолітні бетонні майданчики можуть швидко утворити тріщини.

Натуральний камінь – класика ландшафтного дизайну, яка не втрачає своєї актуальності, проте є дороговартісною. Переваги такого покриття очевидні:

висока декоративність – різноманітність кольорів і текстури різних порід;

абсолютна екологічність;

витривалість до опадів, високих навантажень і будь-яких атмосферних явищ.

Натуральний камінь – класика ландшафтного дизайну, яка не втрачає своєї актуальності

Водночас недоліками такого покриття є його висока вартість, складність транспортування та укладки, утворення слизької плівки під час дощу чи снігу.

Гумове покриття є порівняно новим явищем на ринку, що швидко набирає популярності. Найчастіше воно представлене у вигляді гумової плитки різних розмірів і кольорів, що виготовляється з гумової крихти, поліуретану і фарбників.

Переваги гумового покриття:

висока міцність – є різновиди, які легко витримують навантаження від пересування вантажних автомобілів;

довговічність;

витривалість до різних атмосферних явищ, у тому числі вологостійкість;

приємна амортизуюча поверхня, яка пом’якшує падіння;

не слизьке при будь-якій погоді;

величезний асортимент кольорів і форм;

легкий монтаж і догляд.

Гумове покриття представлене у вигляді гумової плитки різних розмірів і кольорів

Недоліки:

низька пожежна безпека – зону відпочинку з відкритим вогнем краще вимостити чимось іншим;

тонка плитка (1-2 см товщиною) вимагає додаткової основи при укладці – бетонної чи асфальтової подушки; товстіша і дорожча плитка може укладатися на утрамбований ґрунт, пісок чи щебінь.

Насипне покриття як основне у дворах можна зустріти нечасто, проте окремі зони присадибної ділянки вимостити гравієм, галькою чи мульчею можна. Основна перевага таких матеріалів – з них можна легко сформувати майданчик будь-якої форми, але вони складні у догляді, а частинки насипного покриття легко поширюються за межі таких майданчиків.

Окремі зони присадибної ділянки можна вимостити гравієм, галькою чи мульчею

Садовий паркет або декінг – також не найкраще покриття для вимощення цілого двору, але як елемент садового дизайну для покриття для тераси чи відкритої веранди цілком може підійти.

Декінг роблять з натурального дерева, яке обробляють спеціальними захисними засобами, або з деревної стружки і полімерного зв’язувального елементу. Останній, на відміну від натурального садового паркету, можна використати і для вимощення двору. Його переваги:

довговічність;

висока витривалість до атмосферних явищ;

не стає слизьким при будь-якій погоді;

легкий монтаж;

різноманітність форм і кольорів.

Садовий паркет чудово пасуватиме для покриття для тераси чи відкритої веранди

Суттєвий мінус садового паркету – його висока ціна, тому вимощення великих площ вимагатиме витрат, співмірних з витратами на натуральний камінь.

Тенісит – ще одне досить нове для нашого ринку дворове покриття, але у нього великі перспективи. Таке покриття, виготовлене з глини, вапна і крихт керамічної цегли, використовують при облаштуванні тенісних майданчиків. Тенісит має тільки теракотові, жовті чи коричневі відтінки.

Тенісит має тільки теракотові, жовті чи коричневі відтінки

Переваги:

міцність;

амортизація;

покриття поглинає вологу, то ж відсутність калюж – гарантоване;

екологічність;

нескладний догляд.

Недоліки:

самотужки таке покриття для двору викласти не вдасться;

у спеку таке покриття виділяє пил і покривається тріщинами, але цей недолік легко виправити, поливши його водою.

Приватний будинок за містом хочеться бачити зеленим і свіжим. Цього легко можна досягти, якщо територію навколо засіяти газонною травою. Таке подвір’я виглядатиме дуже затишно і максимально гармонійно переходитиме в зону саду, але газон не можна використовувати в місцях підвищеного навантаження, навіть максимально стійкий до витоптування. Крім того, він вимагає постійного догляду – стрижки, підживлення, підсіву, боротьби з бур’янами, а також не надто привабливо виглядає взимку.

Подвір’я з газоном виглядатиме дуже затишно і максимально гармонійно переходитиме в зону саду

Георешітка – спеціальне покриття у вигляді пластикових сот, яке можна наповнити і щебнем, і піском, і ґрунтом. Також на нього можна висіяти газонну траву, і тоді вона буде дуже витривалою – по ній можна буде навіть їздити машиною. Викладається георешітка на поверхню практично без підготовки і коштує в рази дешевше за бруківку, бетон чи тротуарну плитку.

Викладається георешітка на поверхню практично без підготовки і коштує в рази дешевше за бруківку, бетон чи тротуарну плитку

Професійні дизайнери радять вимощувати маленькі подвір’я одним чи максимум двома матеріалами. Натомість на великих прибудинкових територіях можна скомбінувати різні матеріали і створити неповторний ландшафт.