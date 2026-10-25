Комахи часто ховаються в темних і теплих місцях

Таргани можуть потрапляти до квартири через щілини, вентиляційні канали та отвори навколо труб. Найчастіше їх приваблюють доступна їжа, вода й затишні місця, де можна сховатися. Тому боротьба з комахами має охоплювати не лише знищення шкідників, а й усунення умов, сприятливих для їхнього розмноження. Про це пише Diario Uno.

Чи допомагає борошно в боротьбі з тарганами

Саме по собі борошно не є отрутою для тарганів. У домашніх приманках його використовують як один із компонентів суміші, а цукрова пудра має приваблювати комах запахом і смаком. У поширених рецептах також згадують борну кислоту, однак такі суміші потребують особливо обережного поводження.

Борна кислота може бути небезпечною для дітей і домашніх тварин у разі випадкового ковтання. Тому не варто розсипати саморобні отруйні суміші на кухонних поверхнях, біля продуктів або в місцях, доступних для тварин. Безпечніший вибір – зареєстровані засоби проти тарганів, які застосовують суворо за інструкцією.

Де шукати тарганів у квартирі

Комахи часто ховаються в темних і теплих місцях: за холодильником і плитою, під мийкою, у кухонних шафах, біля плінтусів та навколо труб. Особливу увагу варто приділити щілинам, крізь які таргани можуть проникати з інших приміщень.

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Щоб зменшити їх кількість, не залишайте на ніч брудний посуд, крихти та відкриті продукти. Регулярно виносьте сміття, витирайте воду біля мийки й усувайте протікання. Зберігайте їжу в щільно закритих ємностях і герметизуйте щілини біля труб та плінтусів.