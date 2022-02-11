В окупованому росіянами Луганську бойовик у стані наркотичного сп’яніння відкрив вогонь по своїх колегах, внаслідок чого двоє бойовиків загинули, ще двоє отримали поранення.

Інцидент стався ще 10 лютого у 7 окремій мотострілецькій бригаді 2 армійського корпусу (Луганськ) російських окупаційних військ.

«Цього дня військовослужбовець розвідувальної роти зазначеної бригади у стані наркотичного сп’яніння обстріляв своїх співслужбовців, внаслідок чого двох з них убив та ще двох поранив. Наразі триває розшук “воїна”, який рухається у напрямку так званої “ДНР”», – повідомило у п’ятницю, 11 лютого, Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Українські розвідники назвали цей інцидент черговою демонстрацією окупантами свого реального морально-психологічного стану.