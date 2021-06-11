На блокпосту бойовиків «ЛНР» в окупованому селищі Голубівське внаслідок стрілянини загинули п’ятеро бойовиків. «Народна міліція ЛНР» заявила, що бойовиків вбили українські диверсанти, але українські військові розповіли, що бойовики загинули від рук свого п’яного колеги.

Першою про смерть п’ятьох бойовиків повідомила так звана «народна міліція ЛНР» у п’ятницю, 11 червня. За версією терористів, українська ДРГ напала на спостережний пост та вбила п’ятьох бойовиків. Їх розстріляли у притул.

Водночас у Збройних силах України наголосили, що стрілянина на спостережному посту бойовиків сталася після розпивання алкоголю.

«На одному зі спостережних пунктів російсько-окупаційних військ у районі населеного пункту Голубівське, що розташоване на тимчасово окупованій території, найманці після довготривалого вживання алкогольних напоїв та обговорення скрутної економічної ситуації у самопроголошеній республіці зчинили бійку, яка згодом переросла в стрілянину, в результаті якої один найманець наніс вогнепальні поранення несумісні з життям своїм співслужбовцям, після чого усвідомивши тяжкість злочину вчинив самогубство», – заявили українські військові.

Вони також констатували, що для приховування низького рівня дисципліни серед бойовиків їхні ватажки звинувачують у цьому українську армію.

Як повідомляв ZAXID.NET, у п’ятницю, 11 червня, бойовики внаслідок обстрілу смертельно поранили українського військового.