У місті Сан-Хосе, що в американському штаті Каліфорнія, вранці 26 травня відбулася стрілянина в залізничному депо. Правоохоронці повідомили про дев'ятьох загиблих і принаймні одного пораненого. Нападника знайшли мертвим.

Як пише Associated Press, стрілянина сталася о 6:30 ранку за місцевим часом (17:30 за Києвом). Нападник був працівником Управління транспорту округу Санта-Клара, яке займається залізничними, автобусними та іншими перевезеннями, зокрема і в Кремнієвій долині.

Authorities now say 8 dead as well as the gunman in mass shooting at San Jose VTA maintenance yard LIVE COVERAGE @nbcbayarea pic.twitter.com/k0cetxXHKN

Мотиви нападника наразі невідомі. The Los Angeles Times інформує, що його знайшли мертвим, але причина смерті ще не встановлена. Загалом у стрілянині загинули дев'ять людей, зокрема одна людина – вже по прибутті в лікарню. Ще одна людина перебуває в лікарні в критичному стані.

відео News 19 WLTX

До будинку стрілка прибули правоохоронці. Журналісти NBC повідомляють, що всередині виявили сотні боєприпасів, а в будівлі нещодавно сталась пожежа – ймовірно, підозрюваний перед цим підпалив помешкання. Як повідомляється, він також міг закласти вибухівку в будівлю Управління транспорту, поблизу якого й сталася трагедія.

Two bomb squad techs have entered South San Jose home of suspected VTA shooter to make sure no explosive devices inside. Home burned this am in suspicious fire. Gas can and hundreds of rounds of ammo found inside. pic.twitter.com/wHLvKvhbP1