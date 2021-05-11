Двоє школярів розбилися на смерть, втікаючи від стрілянини через вікна

Одинадцять людей загинули внаслідок стрілянини у школі російського міста Казань, яка сталася вранці у вівторок, 11 травня. Серед вбитих – восьмеро школярів і один учитель, повідомив «Інтерфакс». Ще двоє школярів розбилися на смерть, вистрибуючи з вікон. Після стрілянини у школі пролунав вибух, а силовики застрелили нападника.

За стрілянину в казанській школі №175 затримали 17-річного підлітка (за іншими даними – 19-річного). Голова Татарстану Рустам Мінніханов повідомив, що злочинець діяв один, «інших спільників не визначили».

Фото Telegram-каналу Татмедіа

Будівлю школи оточили силовики. На місце прибули десятки автомобілів швидкої допомоги.

Що відомо про нападника на школу в Казані

Нападником на школу №175 в Казані виявився 19-річний Ільназ Галявієв. Він закінчив цю школу чотири роки тому, а тепер навчається в коледжі.

Відомо, що він ще 6 травня завів телеграм-канал, в якому анонсував напад на школу. Нападник претензійно назвав канал «Бог» і в одному з повідомлень зазначив, що насправді є божеством і з'явився у людській подобі на землю.

Як свідчать скріншоти дописів, на каналі хлопця були 4 підписники. Хлопець писав, що усі люди – його раби і мають підкорюватися його наказам. Він попереджав про свій план.

Скріншоти з каналу зробили правоохоронці з його власного телефона.

Також правоохоронці підтвердили, що вбили Ільназа Галявієва під час силової спецоперації.

Окрім того відомо, що внаслідок стрілянини в російській школі постраждали 32 людини, 16 з них госпіталізували.

Офіційно влада Татарстану повідомила, що серед загиблих – семеро школярів і одна вчителька. Дані про більшу кількість загиблих російські ЗМІ опублікували з посиланням на свої джерела.