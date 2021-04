Невідомий чоловік намагався протаранити в'їзд до будівлі Капітолію США і наїхати на двох правоохоронців. Про це пише CNN.

Попередження про те, що Капітолій, де розташований Конгрес США, закрили на вхід і вихід через «загрозу безпеці», розіслала служба безпеки. Також на території через гучномовець людям рекомендували триматися подалі від дверей і вікон.

Як пишуть ЗМІ, невідомий на автомобілі протаранив ворота в північній частині комплексу та вʼїхав у двох правоохоронців. Після того він вийшов з авто та розмахував ножем. Один з правоохоронців вистрілив у нього у відповідь. Зломисника одразу затримали.

Унаслідок інциденту постраждали три особи – зловмисник і двоє поліцейських. Їх усіх доставили в лікарню. Мотиви нападника поки невідомі. Пізніше стало відомо, що нападник і один з поліцейських померли. На відео, яке поширюють у соцмережах, видно чималу кількість правоохоронців поблизу Капітолію.

JUST IN - Car smashed into the barrier at US Capitol complex. Two people are on stretchers. pic.twitter.com/OAkmvdrjj8

Одразу після інциденту будівлю Капітолія закрили на вхід та вихід. Співробітники USCP попередили про «зовнішню загрозу безпеці» Капітолія. У поліції повідомили, що цей напад, ймовірно, не є терористичним актом. Водночас поліція округу Колумбія заявила, що ознак постійної загрози немає.

UPDATE: Law enforcement officials have said a driver has been shot by Capitol Police after a car rammed into a barricade outside the US Capitol building and injured two police officers.@alexrossiSKY says the FBI has responded to the incident.



Read more: https://t.co/Frg2acoW0y pic.twitter.com/0WD3ZwdafR